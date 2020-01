Costa Rica destaca como 'tercer mejor destino de inversión en el mundo'

Por estrategiaynegocios.net



Costa Rica ocupó el tercer lugar a nivel mundial en la lista de los mejores países para invertir en 2019, antecedido únicamente por Uruguay y Arabia Saudita.



El ranking “The Top Best Countries to Invest In” (los mejores países para invertir) publicó su cuarta edición en diciembre (puede leer el reporte completo -en inglés- en este enlace).



El estudio es actualizado una vez al año por U.S. News & World Report, con el respaldo de la escuela de Wharton de la Universidad de Pennsylvania y BAV Group y contiene el análisis específico para el tema de inversión, este se extrae de las respuestas de una encuesta a 20.300 individuos provenientes de 36 países en todos los continentes.

La muestra más amplia alimenta otros informes, como uno general sobre "Los mejores países", y varios específicos como "Los mejores países para retirarse", "Los mejores países para visitar", "Los mejores países para iniciar un negocio", y "Los mejores países para criar a los hijos", entre otros.



Puntualmente, el ranking de "Los mejores países para invertir" cubre la percepción de 7.000 empresarios y considera ocho de las 65 características de la encuesta total, en temas como corrupción, dinamismo, estabilidad económica, emprendedurismo, ambiente fiscal, talento humano calificado, innovación, y experiencia tecnológica.



Según la Ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez Figueres, la noticia es una buena muestra de cómo se nos ve desde el exterior.



“El resultado de este estudio podría incidir en las decisiones de empresas que aún no nos conocen como destino de negocios para instalar sus inversiones en nuestro país”.



Consideró que “es notable que las ocho características que toma en consideración el análisis sean áreas en las que trabajamos fuertemente para mejorar nuestros estándares de política pública justamente bajo el proceso de ingreso a la OCDE; áreas en las cuales también seguiremos trabajando una vez que seamos miembros de la organización”.



Para Jiménez, “la herramienta también es valiosa porque reafirma el reconocimiento de algunas de nuestras grandes virtudes, como la estabilidad política y económica, el talento de nuestra gente, o nuestra visión de desarrollo sostenible”.



la publicación destaca a Costa Rica como uno de los países más política y económicamente estables de Centroamérica, desde que se fundó en el siglo XIX.



La ministra concluyó señalando que, “por otro lado, debemos inspirarnos en el estudio para alcanzar nuestro máximo potencial, para seguir atrayendo la inversión que tanto contribuye al crecimiento de las condiciones de vida de los ciudadanos”.



“Celebramos este reconocimiento que confirma que Costa sigue siendo un aliado estratégico para atraer nuevas inversiones donde, en 2019, obtuvimos 44 proyectos de inversión y una cifra récord de 56 proyectos de reinversión”, dijo Jorge Sequeira, director General de CINDE, la agencia de promoción de inversión de Costa Rica.



El año pasado, el país experimentó un crecimiento dinámico de inversión anunciando proyectos como WeWork, que convirtió a Costa Rica en la primera sede de Centroamérica; apalancó talento humano como Amazon, que creó 2.000 puestos de trabajo adicionales para sumar 10.000 colaboradores en diferentes procesos; y demostró la capacidad de posicionarse hacia la economía del conocimiento como fue la expansión del Centro de Ciberseguridad de IBM, que triplicó su capacidad de operación con una inversión de US$21 millones.



Es precisamente gracias al sector servicios cuyas exportaciones totales en 2018 llegaron a US$9.092 millones, las cuales representan 45% del total exportado por Costa Rica ese año, casi el doble del promedio de los países de la OCDE (27%).

Asimismo, Costa Rica es el país más abierto en comercio internacional digital, según el Índice de Restricciones de Comercio en Servicios Digitales de la OCDE.



En 2019, la presencia de más de 300 empresas multinacionales atraídas por CINDE al país generó una cifra récord de 16.718 empleos brutos y 10.141 netos, lo que representó un acumulado de 118.245 empleos directos y 58.980 empleos indirectos.