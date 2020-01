Dos cohetes caen cerca de la embajada de EE.UU. en Bagdad

Por AP y Bloomberg



Dos cohetes Katyusha cayeron en la Zona Verde de Bagdad en la madrugada del jueves, hora local, reportó el ejército de Irak.



La embajada de Estados Unidos se encuentra en dicha área.



La agresión provocó incendios en la zona, pero no se reportaron víctimas, añadieron las autoridades iraquíes.



CNN señaló que su equipo escuchó sirenas dentro de la Zona Verde y posteriormente se registraron dos explosiones.



El ataque ocurre después del mensaje dado este miércoles por el presidente Donald Trump, en el cual anunció nuevas "poderosas" sanciones económicas contra Teherán.



El mandatario de Estados Unidos también advirtió que mientras esté en el cargo, no permitirá que Irán consiga construir un arma nuclear.



El anuncio se dio tras el ataque de la Guardia Revolucionaria de Irán que lanzó más de una docena de misiles contra dos bases militares en Irak que albergan a fuerzas armadas de EU.



Este es el tercer ataque contra la Zona Verde de Bagdad en seis días: el 4 de enero, un cohete Katyusha cayó a menos de un kilómetro de la embajada, según un funcionario de seguridad iraquí que habló bajo condición de anonimato. No se reportaron víctimas.



Un día después, otra serie de proyectiles impactaron el área, dejando a tres iraquíes heridos.