Trump anuncia nuevas 'poderosas' sanciones económicas a Irán tras ataque en Irak

Por AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que Irán "parece estar reculando" después de ataques con misiles contra bases militares en Irak la víspera que no dejaron "ninguna" víctima estadounidense ni iraquí.



"Todos nuestros soldados están bien y solo sufrieron daños mínimos nuestras bases militares. Nuestras grandes fuerzas estadounidenses están preparadas para cualquier cosa", dijo el mandatario en un discurso a la nación desde la Casa Blanca.



"Irán parece estar reculando, lo cual es algo bueno para todas las partes y algo muy bueno para el mundo. No se perdieron vidas estadounidenses o iraquíes", agregó, flanqueado por altos cargos civiles y militares del gobierno.



Trump anunció que Estados Unidos "impondrá de inmediato sanciones económicas punitivas adicionales contra el régimen iraní", pero no mencionó posibles represalias a los ataques con misiles del martes, visto por expertos como una primera respuesta medida de Irán a la muerte el viernes del importante general iraní Qasem Soleimani en un ataque con drones estadounidenses en Bagdad.

Sin embargo, también agregó que el Gobierno estadounidense busca que Irán prospere.



"Estados Unidos está listo para abrazar la paz con quien la busque", dijo en conferencia de prensa. “Para la gente y líderes de Irán: Queremos que tengan un gran futuro, uno de prosperidad y armonía con las naciones del mundo”, añadió.



Lanzado por primera vez por fuerzas dentro de Irán, y no por apoderados de Irán, el ataque del martes marcó un nuevo giro en la intensificación de la confrontación entre Washington y Teherán y elevó los precios mundiales del petróleo.



En su alocución, Trump se jactó de sus logros económicos, que según dijo, hicieron que Estados Unidos sea menos dependiente del petróleo del Medio Oriente, cambiando las "prioridades estratégicas" de Washington en la región.



"Hoy voy a pedirle a la OTAN que se involucre mucho más en el proceso en Medio Oriente", señaló.



Trump también pidió que la comunidad internacional siga su ejemplo y abandone el acuerdo nuclear con Irán, como ya lo hizo Estados Unidos en mayo de 2018.



El pacto ya se está desmoronando: Teherán dijo el domingo que se desliga de cualquier límite al número de sus centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio, uno de sus compromisos en virtud del acuerdo.



"Ha llegado el momento de que el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China reconozcan esta realidad. Ahora deben romper con los restos del acuerdo con Irán, o PAIC", dijo, en alusión Plan de Acción Integral Conjunto firmado en Viena el 14 de julio de 2015.



"Todos debemos trabajar juntos para llegar a un acuerdo con Irán que haga del mundo un lugar más seguro y pacífico", afirmó.



Trump se dirigió luego directamente a los iraníes, diciendo que Estados Unidos quieren que disfruten del "gran futuro" de prosperidad y armonía con otras naciones que se merecen.



"Estados Unidos está listo para abrazar la paz con todos los que la buscan", aseguró.



Los líderes mundiales condenaron los ataques con misiles iraníes, que cayeron el martes en Irak sobre las bases de Ain al-Assad (oeste) y Erbil (norte), donde están estacionados algunos de los 5.200 soldados estadounidenses desplegados en ese país, así como otras tropas extranjeras que integran la coalición liderada por Estados Unidos para luchar contra los restos del grupo yihadista Estado Islámico.