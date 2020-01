Banco Mundial califica a Nicaragua como uno de los países más complicados para hacer negocios

Por La Voz de América



El Doing Business 2020, un estudio del Banco Mundial que mide la facilidad de hacer negocios en el mundo, colocó a Nicaragua como uno de los países más complicados para hacer negocios.



El reporte ubica al país centroamericano en el puesto 142 de 190 países evaluados obteniendo una calificación de 54.4 de 100. Según el estudio, este año Nicaragua solo está por encima de Bolivia y Venezuela.



El vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada Cosep, Sergio Maltéz aseguró que estos indicadores muestran el impacto de la exclusión del sector privado de las políticas públicas.

“Esto te da una clara radiografía de que cuando el sector privado no interviene o no participa en las políticas públicas el país obviamente va retrocediendo en estos índices de competitividad. En el caso concreto de nuestro país vemos que mientras este gobierno no tenga la voluntad y deje trabajar y sea un facilitador al sector privado, porque lo que ha hecho es poner trabas, vamos a seguir cayendo en todos estos indices”, manifestó el empresario a la Voz de América.



Con respecto al año pasado el país retrocedió diez puestos. En la edición de 2019, Nicaragua estuvo en la posición 132 de 190 países.



Leonardo Torres miembro del consejo directivo del Banco Central de Nicaragua reconoció que es necesario trabajar para mejorar en los indicadores, aunque sostiene que el país ha avanzado en la ejecución de trámites en las instituciones públicas.



“Hay una situación obvia que nos deterioró los indicadores, y la verdad es que no se ha trabajado esa revisión que habíamos hecho hace como tres años. En los indicadores Nicaragua ha bajado pero hay muchos trámites que nosotros tenemos mucho más ágiles”, dijo Torres.



El ranking mundial evalúa diez componentes, entre ellos la apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención del crédito, protección a los inversionistas minoritarios, el pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y la resolución de insolvencia.

De los diez componentes, se muestra un deterioro más pronunciado en: iniciar un negocio, este indicador retrocedió un punto y pasó del puesto 144 al 145, es decir que cada día es más complicado iniciar un negocio en el país.



En el manejo de permisos de construcción, que se ubicó en el puesto 176, Nicaragua solo supera a Haití. Y en cuanto al registro de la propiedad en este indicador, el ranking ubicó al país en el puesto 160.



Nicaragua vive desde el 2018 una severa crisis social y política que ha impactado directamente el crecimiento económico de la nación, las relaciones del gobierno con la empresa privada y la inversión extranjera directa.