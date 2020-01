Ataque con misiles ordenado por Trump asesina a alto comandante iraní en Bagdad

Por AP y Bloomberg



El Pentágono confirmó esta noche que el Ejército de Estados Unidos mató a Qassem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de élite de Irán, por orden del presidente Donald Trump .



"Por orden del presidente, el ejército de Estados Unidos ha tomado medidas defensivas decisivas para proteger al personal estadounidense en el extranjero matando, dijo el departamento de Defensa. "El general Soleimani estaba desarrollando planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidense en Irak y en toda la región".



Qassem Soleimani murió este jueves en un ataque aéreo estadounidense en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Bagdad.



En el ataque también pereció Abu Mahdi al Muhandis, subcomandante de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), un grupo paramilitar apoyado por Irán, según las fuentes.



Trump no hizo comentarios inmediatos, pero tuiteó la imagen de una bandera estadounidense.



Las FMP responsabilizaron a Estados Unidos del ataque del viernes contra el aeropuerto internacional de Bagdad.



Dos jefes paramilitares leales a Irán confirmaron esas muertes, entre ellas la un miembro de la milicia Kataeb Hezbollah, la cual estuvo involucrada en la agresión de esta semana contra la embajada estadounidense.



El funcionario, que solicitó el anonimato, dijo que Al Muhandis había llegado al aeropuerto en una caravana de vehículos para recibir a Soleimani, cuyo avión vino procedente de Líbano o Siria. El ataque aéreo ocurrió apenas después de que Soleimani descendiera del avión.



Los testigos hablaron en condición del anonimato debido a la delicadeza del asunto y porque no estaban autorizados a hacer declaraciones oficiales.



El político dijo que el cadáver de Soleimani fue identificado por un anillo.



Soleimani, un veterano de la guerra Irán-Irak, era un nombre familiar en Irán, donde se le celebró por ayudar a derrotar al grupo ISIS en Irak y Siria y contrarrestar la influencia estadounidense.



El régimen iraní estará bajo "fuerte presión" para contraatacar, dijo Paul Pillar, exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y miembro senior no residente de la Universidad de Georgetown en Washington. “Muchos iraníes considerarán este evento de la misma manera que los estadounidenses considerarían, por ejemplo, el asesinato de uno de los líderes militares estadounidenses más conocidos y admirados. El potencial de esta escalada ha aumentado repentinamente ”.



Trump había tuiteado una advertencia de graves consecuencias para la agresión iraní, con un giro alegre al final: “¡Pagarán un PRECIO MUY GRANDE! Esto no es una advertencia, es una amenaza. ¡Feliz año nuevo!"



El asesinato de un miembro tan prominente de la jerarquía iraní fue inesperado. El ataque fue alabado por algunos en Washington el jueves por la noche, aunque también se expresaron dudas.



Lo ocurrido en Bagdad este jueves marcó el último de una serie de episodios violentos que han tensado las relaciones hostiles entre Irán y Estados Unidos, que comenzaron la semana pasada cuando un contratista estadounidense murió en un ataque con misiles contra una base militar iraquí en Kirkuk.



El asesinato del contratista condujo a un asalto estadounidense directo y poco frecuente contra una milicia respaldada por Irán en Irak. La respuesta, un ataque a la embajada, amenazó con convertirse en una confrontación más amplia que podría arrastrar a otras naciones de Medio Oriente.



Este jueves, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, dijo a los periodistas en el Pentágono que el Ejército estadounidense estaba pasando de responder a los ataques respaldados por Irán a anticiparse a ellos.



“Hay algunos indicios de que pueden estar planeando ataques adicionales. Eso no es nada nuevo ”, dijo Esper. “Si eso sucede, entonces actuaremos y, por cierto, si nos enteramos de un ataque o de algún tipo de indicación, también tomaremos medidas preventivas para proteger a las fuerzas estadounidenses, las vidas estadounidenses. El juego ha cambiado ".



La jornada de violencia más reciente en Irak se produjo a raíz de las protestas antigubernamentales generalizadas que llevaron a la renuncia del primer ministro Adel Abdul-Mahdi.



Unas 500 personas murieron en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes desde el 1 de octubre, según la Alta Comisión de Derechos Humanos de Irak.



Los iraquíes, en su mayoría de la población chiíta , protestan contra la corrupción, los servicios deficientes y la gran influencia de Irán en el país.

Reacción del Congreso

Si bien Trump había mostrado moderación ante las provocaciones iraníes, " la Fuerza Quds de #Irán eligió el camino de la escalada", dijo en un tuit el senador republicano Marco Rubio de Florida. "Ellos tienen toda la culpa de provocar el momento peligroso ahora ante nosotros".



Pero el senador Chris Murphy, un demócrata de Connecticut, dijo en Twitter que la administración había actuado sin la aprobación del Congreso, y preguntó si con el asesinato se corría el riesgo de "desencadenar una potencial guerra regional masiva".



Un republicano del Congreso dijo que Soleimani había sido responsable de cientos de muertes de estadounidenses en Irak y otros lugares. Otro dijo que Irán debería estar preocupado por las represalias estadounidenses y no al revés.



'Podría ponerse feo'

"Si es cierto que ha sido asesinado, cualquier esfuerzo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán estaría fuera de la mesa", dijo Kamran Bokhari, director fundador del Centro de Política Global en Washington. "Esto podría ponerse feo".



Mark Dubowitz, director ejecutivo de la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Washington, dijo que "el régimen en Irán ahora enfrenta su peor pesadilla: un presidente de Estados Unidos dispuesto a una escalada utilizando todos los instrumentos del poder nacional".



