Este es el trámite que los centroamericanos deben cumplir para viajar a Europa en 2021

Por estrategiaynegocios.net



Desde el 2021, los turistas que de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras deseen ingresar a los países de la Zona Schengen, de la Unión Europea, deberán tramitar el permiso de viaje ETIAS, por sus siglas en inglés, que no es más que el nuevo Sistema de Información y Autorización de Viajes (SEIAV).



"A partir del año 2021 todos los visitantes extranjeros exentos de visa tendrán la obligación de tramitar la autorización ETIAS. La introducción de el permiso ETIAS no modificará el tránsito libre, pero si será un requisito obligatorio de entrada a Europa", indica el sitio etiasvisa.com/es



La autorización de viaje ETIAS es un sistema que permite preseleccionar a los viajeros antes de que tomen un avión. Toda la información proporcionada en la solicitud ETIAS será examinada y comparada con una serie de bases de datos de seguridad de las que disponen organismos como la Interpol y Europol.



Actualmente hay 60 países que necesitan solicitar el permiso de viaje ETIAS para poder visitar la Zona Schengen. La autorización está diseñada para viajes de corta duración que pueden llegar hasta los 90 días (3 meses).



A los países centroamericanos se suman otros de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, México, Uruguay y Venezuela.



Todos los turistas de estos países deberán conseguir una autorización para viajar mediante una solicitud online por la que tendrán que abonar siete euros (US$8,37 al cambio actual).



La Unión Europea decidió implementar ETIAS para mejorar la seguridad de toda la región. El permiso de viaje ETIAS o SEIAV no exime a los visitantes exentos de visa de pasar por los puntos de seguridad en los puertos de entrada a su llegada a la UE, al igual que lo hacen el resto de viajeros.



Los países que pedirán el ETIAS son:



Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.



¿Qué países forman parte de la Unión Europea pero no del Espacio Schengen?



Los países miembros de la Unión Europea que no forman parte del acuerdo Schengen cuentan con otro tipo de requisitos migratorios para turistas. Bulgaria, Croacia, Chipre, Rumanía, Irlanda e Inglaterra se rigen por otros requisitos y normas de visado.



Irlanda y el Reino Unido, aunque pertenecen a la Unión Europea, no forman parte de la Zona Schengen. Sin embargo, siguen algunos de los reglamentos establecidos por sus países miembros, como permitir la entrada a los ciudadanos del Espacio Schengen en su territorio solo con la presentación de un documento de identidad.



Existen todavía 4 países de la Unión Europea que son candidatos a firmar el Acuerdo de Schengen. Bulgaria, Chipre, Croacia y Rumania forman parte de la Unión Europea, pero aún no reúnen las condiciones establecidas en el Acuerdo Schengen para ser miembros del espacio Schengen. Por consiguiente, no se ha regulado la apertura de sus fronteras a los demás países de la zona.



Micro-Estados de facto del área Schengen:



-Mónaco

-San Marino

-Vaticano



¿Qué requisitos debe cumplir para recibir un ETIAS?



-Un pasaporte válido

-Una dirección de correo electrónica

-Una tarjeta de débito o crédito



Estos son los requisitos esenciales de ETIAS para obtener la autorización de viaje:



-La solicitud ETIAS requerirá que el viajero complete el formulario con sus datos biográficos más importantes. Deberá proporcionarse el nombre completo del viajero, su fecha de nacimiento y el país de residencia. Cuando se esté rellenando la solicitud ETIAS, el aplicante también debe proporcionar los datos de su pasaporte. Una vez cumplimentados todos los campos necesarios, el solicitante deberá responder una serie de preguntas de seguridad y relacionadas con su salud.



-La mayoría de solicitudes ETIAS serán procesadas en cuestión de minutos. Todas las solicitudes serán comparadas con bases de datos de seguridad como SIS, VIS, Europol Data e Interpol.



-El sistema ETIAS tiene sus propias normas de evaluación así como una lista de alertas que contribuirán a la identificación de viajeros que podrían presentar alguna amenaza.



-Recuerde que el permiso de viaje ETIAS solamente puede ser utilizado por motivos de tránsito, negocios o turismo.



-Es posible que antes de que el viajero emprenda su viaje, las compañías aéreas o de transporte verifiquen que se dispone del permiso ETIAS aprobado. No tener una autorización de ETIAS válida puede tener serias consecuencias como la denegación de entrada a la región.



¿Y si rechazan la solicitud?



El viajero podría pedir documentación adicional al solicitante. Tendrá 96 horas para proporcionar estos documentos. La autoridad nacional del país Schengen respectivo tendrá cuatro semanas para tomar una decisión sobre la solicitud. En caso de que ETIAS sea denegada, el solicitante tiene derecho a apelar.