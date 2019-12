Netflix es la acción de mayor retorno de la década en el S&P 500

Por Bloomberg



En los últimos 10 años, Netflix ha liderado una revolución en la forma en que el mundo consume entretenimiento, y al hacerlo, gobernó sobre Wall Street. Las acciones se han disparado casi un 4.100% desde finales de 2009, una ganancia que en un momento convirtió a Netflix en una compañía más grande que Walt Disney por valor de mercado.



Ningún otro componente del S&P 500 ha experimentado un retorno similar al de Netflix en esta década; el segundo mejor desempeño, MarketAxess Holdings, ha subido “apenas” un 2.600%. El índice de referencia en sí subió aproximadamente un 190%, mientras que el índice de servicios de comunicación S&P 500 subió menos del 60%.



El avance refleja un cambio de transmisión de video en toda la industria, una tendencia en la que Netflix ha estado a la vanguardia.



Si bien la compañía introdujo por primera vez la transmisión bajo demanda en 2007, se convirtió en una parte central de la identidad de la compañía a principios de 2013 con el debut de “House of Cards”, un thriller político de alto perfil y gran presupuesto que duraría seis temporadas y ser nominado para docenas de premios Emmy.



La mayor parte del aumento dominante de la década de la compañía se produjo a raíz del lanzamiento.

Revolución en marcha

El impacto de la transmisión en la industria del entretenimiento es difícil de exagerar.



Las cadenas de cines han luchado contra esta nueva forma de competencia, mientras que la industria del cable se ha enfrentado a un éxodo de “cortadores de cable” que abandonan la televisión tradicional.



Roku, que opera como una plataforma para servicios de transmisión, recientemente predijo que los ingresos publicitarios relacionados con la transmisión pronto eclipsarían los de la televisión tradicional, mientras que incluso las compañías que no son de medios como Facebook y Apple han estado haciendo inversiones en contenido original en un intento por mantener a los usuarios en sus “ecosistemas”.



Netflix no fue la única compañía en el espacio de transmisión en la última década (los rivales notables incluyen Hulu y Prime Video de Amazon), pero los clientes acudieron en masa, con una base de suscriptores global que se expandió de menos de 45 millones a principios de 2013 a más de 166 millones en el último trimestre. El crecimiento internacional ha sido un foco importante para la empresa.



Más competencia

La perspectiva de Netflix para la próxima década parece mucho menos segura, en gran parte porque se enfrenta cada vez más a rivales que reconocen el valor de los derechos de transmisión de programas populares como “Friends” y “The Office”. En septiembre, Netflix anunció que había ganado el derechos mundiales a “Seinfeld”; se informó que el acuerdo se valoró en cerca de US$ 500 millones, lo que se sumó a la inquietud de los inversores por los costos de contenido de Netflix.



Las preocupaciones sobre la competencia y el potencial de Netflix para aumentar aún más su base de usuarios han contribuido a cierta debilidad en el stock en los últimos meses. Si bien las acciones subieron más del 20% en 2019, eso representa la ganancia más pequeña de las llamadas acciones de FAANG, un grupo que también incluye Facebook, Apple, Amazon y Alphabet, matriz de Google.



Mientras que otras acciones tecnológicas de mega-cap establecen registros, Netflix ha caído un 21% desde los máximos establecidos en julio de 2018. Una prueba clave para la acción llegará a fines de enero, cuando Netflix informe sus resultados del cuarto trimestre. Será el primer informe de ganancias desde el lanzamiento en noviembre del servicio de transmisión Disney +, que atrajo a millones de suscriptores casi de inmediato.



Los inversores de Netflix se han visto afectados por el impacto de esa competencia, mientras que el próximo año verá aún más participantes en el espacio de transmisión, incluidos NBCUniversal de Comcast Corp. y WarnerMedia de AT&T Inc.