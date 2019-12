Honduras: Convocan a nueva caravana migrante rumbo a EE.UU. en enero

Por Univision y AP

Una nueva caravana de migrantes saldría en enero de 2020 desde Honduras rumbo a Estados Unidos. "No sé si tendrá el mismo ímpetu de las caravanas anteriores, pero la planifican en las redes sociales para la segunda quincena de enero", dijo a The Associated Press Hugo Maldonado, presidente del comité local de Derechos Humanos.



El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández culpa a los traficantes de personas y políticos opositores de organizar las caravanas. El 13 de octubre de 2018, más de 3,000 hondureños salieron sorpresivamente a territorio estadounidense desde San Pedro Sula, a 180 kilómetros al norte de la capital.



El exministro de Defensa y excanciller, Edmundo Orellana, dijo a AP que "los hondureños están desesperados por las circunstancias en que viven y no les importa huir del país aunque saben que Estados Unidos no los recibirá con los brazos abiertos y que los detendrá en Guatemala o México, donde pocos de ellos podrían asilarse". Aseguró que "vivir en Honduras es asfixiante porque hay un déficit gigantesco de empleo y oportunidades, los pequeños empresarios son extorsionados por las pandillas y el gobierno no hace nada por generar riqueza".



Ricardo Puerta, sociólogo cubano y experto en temas migratorios, dijo a periodistas que sin las distintas caravanas de hondureños no se habrían firmado los actuales acuerdos migratorios entre Estados Unidos y los países del llamado Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras.



Esos tratos fueron creados bajo la presión del presidente Donald Trump para restringir el flujo de migrantes centroamericanos que llegan a su país y obligarlos a pedir asilo en otros territorios.



"Hay un corte en la historia de Honduras de antes y después de las caravanas migratorias, desde octubre del año pasado", aseguró Puerta.



La migración colectiva se ha convertido en un recurso atractivo para los hondureños porque ofrece mayor protección ante el acecho de los delincuentes que podrían aguardarlos en el camino.



Sin embargo, se estima que muchos hondureños viajan en autobuses solos o con familiares cada día a Estados Unidos.



Cifras oficiales indican que más del 60% de los 9.2 millones de habitantes de Honduras viven en la pobreza y el 37% en la miseria. Además, el desempleo agobia al 5,7% de la población económicamente activa.



"Aunque tengan un trabajo, los hondureños difícilmente saldrán de la pobreza o se convertirán en clase media", advirtió Ismael Zepeda, investigador del Fondo Social de Desarrollo, organismo local financiado por el Banco Mundial.



El gobierno ha invertido alrededor de US$20.000 millones en estrategias para reducir la pobreza, pero no se observan avances porque la corrupción en el gobierno absorbe al menos US$2.000 millones cada año.