Enjambre de sismos ha azotado Guatemala en las últimas horas

Por Prensa Libre



Un sismo de magnitud 3.8 fue sensible el 26 de diciembre a las 6.42 horas y con una profundidad de 20.4 kilómetros.



A las 9.38 horas del mismo día hubo otro temblor de igual magnitud, con profundidad de 72.9 kilómetros.



Otro movimiento telúrico de magnitud 2.8 fue detectado el a las 8.22 horas de la misma fecha.



Un cuarto temblor de 3.2 fue sensible también el mismo día a las 11.15 horas con profundidad 0.0.



Según la Conred, otro sismo de 3.7 fue sensible en el territorio nacional este viernes 27 de diciembre a las 4.07 horas y su profundidad fue de 0.7 km.



No se reportan daños

Autoridades y socorristas no reportaron daños o víctimas a causa de los sismos.



Instituciones estatales han hecho un llamado a guardar la calma durante estos fenómenos naturales, que son comunes en el país por sus características geológicas.