Las ventas en línea en EEUU rompieron récord en Navidad

Por La Voz de América



Los compradores estadounidenses gastaron más en línea durante la temporada de compras navideñas de este año y rompieron récord, según un informe de Mastercard Inc dado a conocer el miércoles.



La temporada de compras navideñas es un período crucial para los minoristas y puede representar hasta el 40% de las ventas anuales. Pero este año, el Día de Acción de Gracias, que tradicionalmente inicia el período de compras navideñas en EE.UU., fue el 28 de noviembre, casi una semana más tarde que el 22 de noviembre del año pasado, dejando a los minoristas con seis días menos para impulsar las ventas entre el Día de Acción de Gracias y Navidad.



Las ventas de comercio electrónico este año representaron el 14,6% del total minorista y aumentaron un 18,8% desde el período 2018, de acuerdo con el seguimiento de datos de las ventas minoristas de Mastercard desde el 1 de noviembre hasta la víspera de Navidad.



Las ventas minoristas de vacaciones en general, excluyendo autos, aumentaron 3,4%.



"Las ventas de comercio electrónico alcanzaron un récord este año con más personas haciendo sus compras navideñas en línea", dijo Steve Sadove, asesor principal de Mastercard en un comunicado de prensa.



"Debido a un feriado de Acción de Gracias más tarde de lo habitual, vimos minoristas que ofrecían ventas omnicanal a principios de la temporada, satisfaciendo la demanda de los consumidores de las mejores ofertas en todos los canales y dispositivos", afirmó Sadove.



Los minoristas han invertido mucho para proporcionar entregas en el mismo día y mejorar su presencia en línea mientras luchan contra el gigante minorista Amazon.com Inc por la participación en el mercado.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo apoyo en las encuestas ha sido impulsado por fuertes datos económicos a pesar del proceso que se le sigue en la Cámara de Representantes, anunció la noticia en un tuit en mayúsculas.



"¡Las ventas minoristas de vacaciones en 2019 fueron un 3,4% superiores al año pasado, el número más grande en la historia de Estados Unidos. Felicitaciones América!", tuiteó Trump.



Sin embargo, el portavoz de Mastercard, William Tsang, citando el crecimiento del 5,1% en las ventas totales de 2018, dijo que el crecimiento de las ventas navideñas de este año no fue el mayor.



"La Casa Blanca no ha hecho comentarios inmediatos sobre la aparente discrepancia", citó Reuters.



A pesar de la desaceleración del crecimiento global, el gasto de los consumidores de EE.UU. se está beneficiando del crecimiento salarial y de un mercado laboral fuerte, dicen consultores y analistas minoristas.



La temporada navideña fue un desafío para los minoristas después de que Amazon expandió su política de devolución gratuita para incluir productos que no eran elegibles anteriormente.



La Federación Nacional de Minoristas había pronosticado que las ventas al detalle de vacaciones en Estados Unidos durante los dos meses aumentarían entre 3,8% y 4,2%. Eso se compara con un aumento anual promedio de 3,7% en los últimos cinco años.