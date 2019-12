La historia del éxito de Arcos Dorados, la franquicia de McDonald's más grande del mundo

Por BBC



"¿Puede usted preparar una hamburguesa más apetitosa que las de McDonald's?".



Esta pregunta es recurrente en libros y cursos sobre emprendimiento.



Con jactancia, muchas personas suelen responder claro que sí: pueden hacer una hamburguesa mejor que las de McDonald's.



Entonces, viene la segunda pregunta: "¿puede usted montar un negocio más exitoso que McDonald's?". Y es allí cuando el lector desprevenido se da cuenta de la diferencia que hay entre tener alguna habilidad como, por ejemplo, cocinar con buena sazón y saber hacer negocios.



En el caso de McDonald's el sistema de negocios se llama franquicia y en América Latina, la compañía que está detrás de esa operación continental se llama Arcos Dorados Holdings.



El nombre de esta empresa, cuya sede está en Montevideo, saltó esta semana a las páginas de la prensa peruana a raíz de la muerte de dos jóvenes en uno de los restaurantes de McDonald's en Lima.



Alexandra Porras y Gabriel Campos, de 18 y 19 años respectivamente, fallecieron el domingo pasado en el local de McDonald's en el que trabajaban, ubicado en el distrito limeño de Pueblo Libre.



Aunque las autoridades no han anunciado oficialmente las causas del suceso, a inicios de semana, medios peruanos mencionaron un comunicado de Arcos Dorados en el que se hablaba de "un accidente que se habría originado por una descarga eléctrica".



En declaraciones a BBC Mundo la empresa dijo el martes pasado que colabora con las pesquisas y que "no puede dar detalles" sobre lo ocurrido.



Arcos Dorados anunció que cerraría por duelo todos sus locales en Perú durante lunes y martes y, posteriormente, informó que realizaría "revisiones exhaustivas y preventivas en todos los locales" en ese país y que los iría abriendo paulatinamente a medida que concluyeran las inspecciones, según reseñó el diario El Comercio.



Esta no es la primera vez que esta empresa enfrenta dificultades en Lima. En 2015 uno de sus locales fue cerrado temporalmente al ser encontradas cucarachas en su interior y en 2018, otro tuvo problemas por faltas de higiene.



Pero, las operaciones de Arcos Dorados van mucho más allá de Perú.



Se trata, nada menos, que de la mayor red de franquicias independientes de McDonald's en todo el mundo y de la mayor cadena de restaurantes de Latinoamérica.



Esta empresa tiene los derechos exclusivos para poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en la región.



Cuenta con más de 90.000 empleados y más de 2.200 restaurantes repartidos en 20 países de América Latina y el Caribe.



Pero, ¿cuál es la historia detrás de esta inmensa corporación?

De desempleado a multimillonario

Los orígenes de Arcos Dorados están vinculados con la trayectoria profesional de Woods Staton, un empresario colombiano que es a la vez el principal accionista de la compañía y presidente de su junta directiva.



Nacido en Medellín y nieto del fundador Panamco, una de las mayores embotelladoras de Coca Cola en el mundo, Staton viajó en 1976 a Suiza para formarse en la prestigiosa escuela de gerencia IMD.



Tras culminar su MBA, regresó a Colombia para reincorporarse al negocio familia pero -según contó durante una charla que ofreció a alumnos del IMD en 2016- las cosas no fueron bien, lo que llevó a un progresivo distanciamiento del negocio.



Así fue como, con 32 años y sin empleo, Staton decidió unirse al programa de formación de McDonald's.



Según relató en la charla, aquella fue una lección de humildad pues aprendió lo que significaba ser un subalterno dentro de una cadena de mando: así como le correspondía atender a los clientes, también le tocaba limpiar los baños.



Para 1983, Staton se mudó a Chicago -donde están ubicadas las oficinas centrales de McDonald's- y empezaron a surgirle oportunidades de negocio.



La empresa estadounidense le ofreció la posibilidad de tener una franquicia en Florida o hacer una sociedad conjunta para operar en América del Sur, lo que exigía poner parte de los recursos.



Él optó por esta última posibilidad cuando McDonald's le ofreció ayuda para financiar la operación: así, por cada dólar que él pusiera, la compañía pondría tres más.



El negocio arrancó con operaciones en Argentina, Chile, Uruguay y Panamá.



Las cosas avanzaron bien y para el año 2000 ya podía operar en toda América Latina, con la única excepción de Brasil.



Arcos Dorados, sin embargo, no se creó sino hasta 2007, cuando McDonald's decidió vender todas sus operaciones en América Latina por un monto de US$700 millones.



"Ellos nunca habían vendido nada tan grande", contó Staton durante su charla en el IMD.



Entonces, a él le correspondió buscar otros inversores para cerrar la operación que implicaba la compra de 1.560 restaurantes así como los derechos para poseer y operar la franquicia en toda América Latina y el Caribe.



Cuatro años más tarde, en 2011, Arcos Dorados comenzó a cotizarse en la Bolsa de Nueva York y Staton se convirtió en multimillonario, según señaló la revista Forbes que para 2012 le atribuía una fortuna de US$1.700 millones.



Desde entonces, sin embargo, el viento no siempre le ha soplado a favor ni a Staton ni a Arcos Dorados.



Según reseñó Forbes en 2013, durante el primer año tras la salida a bolsa la fortuna de Staton se redujo en US$500 millones debido a la caída en el precio de las acciones de Arcos Dorados debido a un crecimiento más lento de lo esperado y a la depreciación que registró entonces el real brasileño ante el dólar.



En la actualidad, las acciones de la empresa se cotizan en torno a los US$8. Una valoración baja en comparación con su tope histórico de US$27, que alcanzó en julio de 2011, pero también bastante mejor que su mínimo de US$2,63, registrado en febrero de 2016.



Arcos Dorados opera en estos momentos en Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Ecuador, Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.



Según dijo Staton en su charla en IMD, tres de cada cuatro restaurantes de la red pertenecen a Arcos Dorados, mientras que los locales restantes corresponden a franquicias que ellos han otorgado.



De acuerdo con información disponible en la página web de Arcos Dorados, para convertirse en "franquiciado" -además de contar con los recursos económicos y de pasar una evaluación- hay que someterse a un proceso de formación a tiempo completo durante no menos de 36 semanas en un restaurante que sirve de centro de entrenamiento.



Tras lo ocurrido en el restaurante de Lima, en la prensa peruana han surgido críticas sobre las condiciones laborales en ese país.



Arcos Dorados, sin embargo, señaló en un comunicado enviado a BBC Mundo que los jóvenes fallecidos "trabajaban en modalidad de 'part time' con un máximo de 8 horas por día, con una hora adicional de descanso y un máximo programado de 24 horas por semana".



En la lista elaborada en 2018 por la consultora internacional Great Place to Work sobre los mejores lugares para trabajar en América Latina, Arcos Dorados aparece en el lugar número 13 entre las corporaciones multinacionales. Este reconocimiento, sin embargo, hace mención expresa a las operaciones que mantienen en Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá, México y Uruguay.