Travis Kalanick abandona el consejo de administración de Uber

Por AFP

El expresidente y cofundador de Uber Travis Kalanick renunciará al consejo de administración de la firma el 31 de diciembre, anunció este martes la plataforma de reserva de vehículos en un comunicado.



Acusado de haber alentado prácticas de conducción empresarial brutales, sobre una base de sexismo y de acoso laboral, Kalanick ya había debido abandonar su cargo de director general del grupo en junio de 2017.



"Uber formó parte de mi vida en estos diez últimos años. Al acabarse la década me pareció un buen momento para mí para concentrarme en mis actividades actuales y en mis iniciativas filantrópicas", señaló Kalanick, citado en el comunicado.



En marzo de 2018, Kalanick anunció la creación de un fondo de inversiones destinado a financiar proyectos con fines lucrativos y no lucrativos.



Bautizado "10100" ("ten-one-hundred"), el fondo se concentrará en los sectores inmobiliario, de comercio en línea y en proyectos innovadores en China e India, mientras los proyectos con fines no lucrativos tendrán relación con la educación y el futuro de las ciudades.