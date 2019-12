Disqueras presionan a Facebook y YouTube por mejor oferta de videos musicales

Por Bloomberg



Facebook busca obtener los derechos de los videos musicales de las principales discográficas, anticipando que podría aumentar el interés en su servicio de video Watch, según personas familiarizadas con el asunto.



La compañía está negociando nuevos acuerdos de licencia con las tres disqueras más grandes, Universal Music Group, Sony Music y Warner Music Group, y ha solicitado los derechos de videos musicales, comentaron las personas, que declinaron ser identificadas dado que las transacciones no han sido anunciadas. Facebook ya inició la prueba de videos musicales en Tailandia e India, añadieron dos de las personas.



Los acuerdos actuales de Facebook con compañías discográficas permiten a usuarios incluir canciones de fondo de videos que publican en la red social, como un clip de una boda o un truco en patineta, pero Facebook todavía no tiene los derechos para ofrecer los videos musicales oficiales de las canciones exitosas.



Los videos musicales forman parte de los géneros más populares en YouTube, el servicio de videos en línea más grande del mundo, y pueden aumentar el consumo de videos en Facebook. Watch tuvo dificultades para atraer a espectadores después de su debut en agosto de 2017, y tiene una oferta similar desde Instagram llamada IGTV, cuyo lanzamiento fue en junio de 2018.



Ejecutivos de Facebook han dicho que Watch se está poniendo de moda y han promocionado su programa Red Table Talk, que fue nominado para un Emmy.



No queda claro si Facebook está preparado para un reto real con YouTube. Sin embargo, las disqueras se han mostrado ansiosas esperando a que Facebook dé un paso adelante y les presente una alternativa creíble.



Las discográficas se han quejado durante mucho tiempo de que YouTube no les paga lo suficiente, considerando la cantidad de música consumida en el sitio, y también argumentan que el sitio ha sido demasiado flexible con las protecciones de derechos de autor. Sin embargo, sacar su música del servicio privaría a artistas de una valiosa herramienta de promoción. Además, según las normas actuales de derechos de autor, las versiones pirateadas de sus canciones probablemente proliferarían si se eliminaran las versiones legítimas.



Facebook tiene más de 2 mil millones de usuarios al mes e Instagram atrae a más de mil millones. Ambos servicios de redes sociales ya son herramientas de promoción vitales para los artistas, y cantantes como Selena Gómez y Ariana Grande se encuentran entre las cuentas más seguidas en Instagram. Pero ninguno de los dos sitios es un importante portal de video digital como YouTube. Los videos musicales podrían ayudar a cambiar esta tendencia.