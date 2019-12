Apple trabaja en tecnología satelital

Por Bloomberg



Apple tiene un equipo secreto que está trabajando en tecnología satelital que el fabricante de iPhone podría usar para transmitir servicios de internet directamente a los dispositivos evitando redes inalámbricas, de acuerdo con personas familiarizadas con los trabajos.



El fabricante de iPhone, con sede en Cupertino, California, tiene alrededor de una docena de ingenieros de las industrias aeroespacial, satelital y de diseño de antenas trabajando en el proyecto con el objetivo entregar resultados dentro de cinco años, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Aun así, el CEO de Apple, Tim Cook, ha demostrado interés en el proyecto, indicando que es una prioridad de la compañía.



El trabajo de Apple en satélites de comunicación y tecnología inalámbrica de próxima generación significa que es probable que el objetivo transmita datos al dispositivo de un usuario, mitigando potencialmente la dependencia de operadores inalámbricos o para vincular dispositivos sin una red tradicional.



Apple también podría estar explorando satélites para tener una ubicación más precisa de seguimiento para sus dispositivos, con mapas mejorados y con nuevas funciones.



No está claro si Apple tiene la intención de buscar el costoso desarrollo de una constelación de satélites o simplemente utilizar equipos en tierra que tomarían datos de satélites existentes para enviarlos a dispositivos móviles. Northrop Grumman, Lockheed Martin y Boeing son algunos de los mayores fabricantes de satélites.



Una portavoz de Apple declinó hacer comentarios.



Amazon planea desplegar más de 3 mil satélites como parte de una futura constelación. Sin embargo, la industria está llena de fallas. Iridium se declaró en quiebra en 1999, y Teledesic abandonó su plan de "internet desde el cielo" hace más de una década. Los esfuerzos más recientes de Facebook, SpaceX y Amazon están muy lejos de generar ingresos, y Apple rara vez entra a nuevas categorías sin una forma clara de ganar dinero.



"Las lecciones de fallas anteriores de Iridium, Globalstar y Teledesic son que es realmente difícil encontrar un plan de negocios viable para proyectos de comunicaciones por satélite multimillonarios", comentó Tim Farrar, experto en satélites y director de TMF.



En los últimos meses, Apple comenzó a contratar nuevos expertos en software y hardware para el equipo, en busca de ingenieros con experiencia en el diseño de componentes para equipos de comunicaciones. La compañía también ha contratado ejecutivos adicionales de los campos de entrega de datos aeroespaciales e inalámbricos.



El equipo está dirigido por Michael Trela y John Fenwick, ex ingenieros aeroespaciales que ayudaron a liderar la compañía de imágenes satelitales Skybox Imaging, antes de que fuera vendida a Google en 2014. Ambos dirigieron las operaciones de satélites y naves espaciales de Google hasta que se fueron juntos en 2017 para comenzar una nueva iniciativa en Apple, informó Bloomberg News en el momento.



Durante su primer año y medio en Apple, Trela y Fenwick exploraron la viabilidad de desarrollar tecnología satelital y comprender el problema que querían resolver, y en los últimos meses han comenzado a intensificar el trabajo en su proyecto.



El esfuerzo sufrió un revés a principios de este año cuando su líder anterior, Greg Duffy, dejó Apple tras unirse en 2016. Duffy, el cofundador de la startup de cámaras Dropcam, que Google adquirió en 2014, informó a Dan Riccio, vicepresidente senior de Apple de ingeniería de hardware.



En su perfil de LinkedIn, Duffy afirma que trabajó en proyectos que involucraban "comunicaciones satelitales, productos inalámbricos y tecnologías para el hogar". Declinó hacer comentarios más específicos sobre su trabajo en Apple.



Trela y Fenwick todavía trabajan en la división de ingeniería de hardware de Apple, pero ahora se reportan al teniente a cargo de Riccio de ingeniería de iPhone.



El equipo agregó recientemente personas de la industria inalámbrica, incluido el ingeniero Matt Ettus, que ahora ayuda a liderar la iniciativa, comentaron personas familiarizadas con el equipo. Ettus es uno de los nombres destacados en tecnologías inalámbricas y creó Ettus Research, una empresa que es propiedad de National Instruments, la cual vende equipos de redes inalámbricas.



Apple también contrató a Ashley Moore Williams, una ejecutiva de larga data de Aerospace que se centró en satélites de comunicación, y Daniel Ellis, exejecutivo de Netflix que ayudó a supervisar la Red de Entrega de Contenido (CDN, por sus siglas en inglés) de la compañía. Ellis tiene experiencia en construir redes que pueden transmitir contenido e información a escala global.



El trabajo sobre tecnología de satélites es uno de varios "proyectos especiales", un término que Apple utiliza para iniciativas skunkworks, o desarrollo de nuevas categorías de productos, que se llevan a cabo en la compañía.



Como Bloomberg reportó anteriormente, Apple también está trabajando en un casco de realidad virtual para lanzarlo en 2021, lentes de realidad aumentada que debutarán después del producto anterior, pantallas MicroLED para futuros dispositivos, nuevos productos para el hogar, tecnología para automóviles sin conductor y un futuro Apple Watch que podrá analizar la química sanguínea de un usuario para determinar sus niveles de glucosa.



Apple también está expandiendo el desarrollo de chips propios para reemplazar a Intel como su fabricante de procesadores Mac, e Intel y Qualcomm como aua proveedores de sus componentes para teléfonos.



Bajo el mando de Cook, Apple ha expandido rápidamente su presupuesto para investigación y desarrollo, gastando 16 mil millones de dólares en el año fiscal 2019, un aumento de 14 por ciento con respecto al año previo, de acuerdo con documentos de la compañía. Uno de los objetivos principales de Apple es incorporar más tecnología detrás de sus productos, que es lo que el trabajo en satelites podría eventualmente permitir.