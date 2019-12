Honduras: Economía crece al recuperar 1,4% del PIB

Por La Prensa de Honduras



La economía hondureña se recuperó en el tercer trimestre del año al registrar un crecimiento del 1,4% del producto interno bruto (PIB), según informó ayer el Banco Central de Honduras (BCH).



Según el BCH con el crecimiento se alcanzó un aumento de 2,4% de forma interanual y de 2,5% acumulado a septiembre, esto se explica por el dinamismo de la actividad financiera y la recuperación en el sector agropecuario y la industria manufacturera.



Wilfredo Cerrato, presidente del BCH, manifestó en conferencia de prensa que el crecimiento para el país se sigue manteniendo en el rango de 2,7% y 3,1%. “Hace 45 días mirábamos con dificultad llegar a ese 2,7%, pero con los últimos datos que hemos visto vemos que no habrá ningún problema para llegar a ese rango”, indicó.



El presidente del BCH también señaló que en el último trimestre la inversión privada pasó de -1,4% a 2,6%, principalmente por las adquisiciones de maquinaria, aparatos eléctricos y la construcción de edificios.



El BCH señaló en su informe que se registraron mayores exportaciones de prendas de vestir, arneses y servicios empresariales y que el alza en el consumo final de los hogares de bienes no durables, durables y servicios fue sustentado por los ingresos de las remesas familiares.



Manuel de Jesús Bautista, expresidente del BCH, estimó que el país cerrará con un crecimiento económico de alrededor del 3%. “Vemos aspectos positivos que vamos a seguir creciendo en la economía con un 3%, menor que el año pasado pero todavía aceptable y superior al crecimiento poblacional”, manifestó el economista.



Bautista destacó el crecimiento del país, pese a la caída internacional del café, pero mejorando los volúmenes de exportación de palma africana y el crecimiento de la producción de las maquilas. El expresidente del BCH alabó que el sector público no financiero cerrará con un déficit del 0,8%.

Producción

1-La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca registraron un incrementó de 2.6%, principalmente por el alza del precio del café.



2-La industria manufacturera tuvo una recuperación del 1.5% en el tercer trimestre.