Guerra Comercial: EEUU confía firmar en enero el acuerdo con China

Por AFP

EEUU confía en firmar en enero el acuerdo con China que abre una tregua luego de dos años de conflictos comerciales, dijo el jueves el secretario del Tesoro Steven Mnuchin.



"Estoy muy confiado", dijo a la cadena CNBC.



Mnuchin explicó que las partes trabajan actualmente en los ajustes técnicos y legales del pacto y añadió que se espera que sea firmado "a comienzos de enero".



Los mercados mundiales subieron aliviados luego que funcionarios de Estados Unidos y China anunciaron la llamada "fase uno" de un acuerdo que incluye la cancelación o reducción de muchos aranceles impuestos a productos chinos. A cambio, Pekin se comprometió a emprender reformas económicas y comerciales y a aumentar sus compras de productos agrícolas estadounidenses.



Los detalles del texto aun no se conocen. Otros acuerdos entre ambas potencias anunciados anteriormente finalmente no se concretaron.



Pero ahora, dijo Mnuchin, ambas partes quieren cerrar ese pacto. "Ya está en papel y traducido", aseguró. "No es que aún esté abierto a una renegociación o que puedan surgir otros asuntos".