Nicaragua: ¿Por qué las empresas niegan información al Banco Central?

Por La Prensa de Nicaragua



El gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Mario Arana, calificó sin precedente el fuerte apagón estadístico que ha impuesto el Banco Central de Nicaragua (BCN) este año y admitió que muchas empresas han dejado de facilitar información al emisor bancario.



"Es sin precedente y es totalmente contraproducente porque los mercados funcionan con información, y eso está en la naturaleza, para que la economía pueda funcionar eficientemente, entonces esto tiene un contra sentido", afirmó Arana, quien también es presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham).



El también expresidente del Banco Central de Nicaragua explicó que en parte lo que puede estar ocurriendo es que "simplemente no se le está dando información, entonces no tiene capacidad o habilidad para presentar información que pudiese ser que no tenga. Entiendo que muchas empresas han dejado de contestar las encuestas".



A criterio de Arana las autoridades del BCN son los que deberían dar explicación sobre por qué este apagón informativo.

Empresas se siente maltratadas

¿Por qué las empresas han dejado de dar información al BCN? Aunque Arana afirmó que desconocía con certeza la razón de la decisión de las empresas de no dar información al emisor bancario, afirmó que posiblemente se producto de la tensión actual que el Gobierno mantiene con el sector privado, "que se sienten maltratadas todas las empresas y que por tanto no se sienten obligadas a darle información al Banco Central".



Arana dijo que extrañamente a él le solicitaron como gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) "cosa que en la vida me la habían pedido, me imagino que era para enviarme un mensaje de intimidación, para que me preocupara, que me están investigando los números". Entre la información que solicitaron las autoridades de Gobierno figura los estados financieros.

Graves rezagos

Según un seguimiento que la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) está dando al cese de publicación de datos del BCN, hasta el 25 de noviembre los rezagados de las estadísticas oscilaba entre 49 días y 344 días.



Uno de los indicadores que más preocupa es el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), que más de 192 días. Hasta noviembre ya se debió haber publicado la información correspondiente a septiembre.



"La escasa información pública dificulta el seguimiento de la situación socioeconómica, así como el cambio de expectativas sobre el desempeño económico de Nicaragua", afirma Funides en su reporte de Coyuntura hasta noviembre.

Reyes, el gran ausente de la recesión

Junto con el apagón estadístico también ha desaparecido el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, que pese a la gravedad de la recesión que acumula la economía raras veces aparece públicamente hablando sobre el estado de la crisis económica, aunque el Departamento de Comunicación del BCN solo se limita a informar de la participación de este en eventos regionales.



La última vez que Reyes apareció hablando sobre el estado de la economía fue en la primera semana de octubre, con un discurso triunfalista plegado a la línea del Gobierno central.



"Lo que viene es una especie de recuperación, y esa recuperación va a ser más rápido o más lenta dependiendo del financiamiento… Nosotros creemos que podemos crecer entre 1 y 2 por ciento, pero podríamos volver a crecer entre 4 y 5 por ciento si volvemos el financiamiento a partir del 2020", afirmó Reyes.



Fue el 28 de noviembre la última vez que se supo sobre el paradero de Reyes, que viajó Cartagena de Indias, Colombia, para participar en el Octavo Diálogo de Política de Alto Nivel de los Bancos Centrales del Eurosistema y América Latina.



El Consejo Superior de la Empresa (Cosep) se ha quejado de esta oscuridad estatal de estadísticas y ante esa situación han tenido que crear su propio banco de información para que los empresas tengan una cierta noción de cómo está la economía y hacia donde va.