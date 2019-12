Empresarios de Honduras: Se está a las puertas de un racionamiento de energía

Por La Prensa de Honduras



El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) advirtió que si el Estado de Honduras no cancela la deuda con los proveedores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), el país estaría a las puertas de severos racionamientos eléctricos a mitad de 2020.



En una conferencia de prensa, Juan Carlos Sikaffy, presidente de esa gremial, señaló que el Gobierno no ha honrado la deuda a los generadores de L9,200 millones a agosto del año pasado y a la fecha ha subido L4,800 millones.



“Este grave problema que está causando la Enee a los generadores, no solo con sus entes crediticios, sino que elimina la confianza de los inversionistas y el riesgo que tenemos es que estamos a las puertas de racionamientos de energía si no se toman las medidas correspondientes en el corto plazo”, dijo el presidente del Cohep.



Representantes de la empresa privada y de los generadores de energía mostraron su preocupación debido a que consideran que hay un “abandono completo” en el rescate de la Enee.



Los empresarios manifestaron que a pesar de que en octubre del año pasado se firmó un acuerdo para la reforma del sector eléctrico, catorce meses después solo se ha cumplido con uno de los ocho puntos: incrementar las tarifas 25% en ese período.



Según el Cohep, es necesario que la tarifa que pagan todos los hondureños por el ente regulador, pase directamente al mismo, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), que, de acuerdo con los empresarios, no recibe fondos desde julio y esto hace imposible su correcta operación. Los empresarios también indicaron que es necesario que el operador del sistema debe funcionar a un ritmo más acelerado para empezar a distribuir la energía más barata en el mercado.



La empresa criticó que no hay una persona encargada del rescate de la Enee, ya que desconocen si Marlon Tábora sigue dirigiendo la empresa estatal, pues hace días no se sabe nada del funcionario.

Deudas

1-Según datos del Cohep, la deuda de la Enee ya está alcanzando los L70,000 millones.



2-El incumplimiento de la Empresa Energía Honduras le ha costado al Estado $189 millones, ya que las pérdidas están arriba del 30%.