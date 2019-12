Trump: Guatemala está ayudando a detener a solicitantes de asilo en EEUU

Por La Voz de América



El presidente Donald Trump agradeció el martes al presidente de Guatemala por convertirse en un socio más activo para ayudar a detener la ola de migrantes que buscan obtener asilo en Estados Unidos.



Trump elogió al presidente Jimmy Morales durante la visita del líder a la Casa Blanca, una invitación que se produjo después de que Guatemala en julio firmara un acuerdo de "tercer país seguro" con Estados Unidos que tiene como objetivo retrasar el flujo de migrantes de América Central que llegan a la frontera entre EE.UU. y México.



Según el acuerdo, los migrantes, incluidos los que huyen de El Salvador y Honduras que cruzan a Guatemala antes de llegar a la frontera de EE. UU., deben solicitar primero la protección en Guatemala.

"Una de las cosas más importantes que pasaron con Guatemala, y con Honduras, El Salvador y otros, es que, en gobiernos pasados, ellos no recibían de regreso a la gente (...) Pero ahora tienen que recibirlos, y los reciben con los brazos abiertos", dijo Trump en la Oficina Oval junto a Morales.



"Y al hacer esto, nos estamos deshaciendo de las personas más peligrosas. Las personas que son más peligrosas las estamos sacando de Estados Unidos porque no pertenecen aquí. No son de aquí, y los estamos sacando. Nos estamos librando de ellos por miles", agregó.

En el último año, la llegada a la frontera sur de Estados Unidos de casi un millón de inmigrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos que arribaban pidiendo asilo, generó fuertes tensiones entre Washington y sus vecinos del sur, que derivaron en acuerdos bilaterales para reducir el flujo migratorio y los pedidos de refugio.



Los acuerdos de "tercer país seguro", sellados con Guatemala en julio y con El Salvador y Honduras en septiembre, determinan que quienes aspiran a solicitar asilo en Estados Unidos y pasen antes por estos tres países deberán hacer allí su solicitud y aguardar allí el resultado.



El pacto con Guatemala, que provocó fuertes protestas y acciones legales, fue firmado el 26 de julio, después de que Morales cancelara una visita a la Casa Blanca y de que Trump amenazara con gravar el envío de remesas familiares y las exportaciones del país centroamericano.



"Guatemala ha sido fabolusa. Honduras, El Salvador, igualmente, han sido excelentes", destacó el martes Trump, para quien la contención de la inmigración ha sido una piedra angular de su mandato.



Organizaciones de derechos humanos cuestionan sin embargo que estos países con altos niveles de violencia y pobreza tengan la capacidad para acoger migrantes.



El polémico acuerdo se puso en marcha el 21 de noviembre con la llegada de un migrante hondureño a la capital guatemalteca.

Visita de alto nivel

Trump y la primera dama Melania Trump recibieron a Morales y a su esposa, Marroquín Argueta de Morales, para la visita a la Oficina Oval meses después de que Trump amenazó a Morales, así como a funcionarios en El Salvador y Honduras, de que perseguiría aranceles o retendría la ayuda de las naciones si no se llegaba a un acuerdo.



Trump, que ha comenzado a intensificar su esfuerzo de reelección en 2020, ha tratado de hacer que el refuerzo de la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México sea un tema distintivo de su presidencia.



Morales dijo que "de ninguna manera podemos poner en peligro a menores o poblaciones que son vulnerables a llegar ilegalmente a la frontera".



El lunes, en la declaración del Secretario de Prensa de la Casa Blanca, sobre la visita Morales, se anunció que "la visita es una oportunidad para agradecer al presidente Morales por ser el primer líder centroamericano en firmar e implementar el histórico Acuerdo de Cooperación de Asilo con Estados Unidos".



El Secretario agregó que "continuaremos trabajando con Guatemala y nuestros socios en la región para avanzar en el crecimiento económico y la prosperidad".



Por separado, el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, y el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Rolando Mirones, firmaron el martes una carta de intención para mejorar los esfuerzos de seguridad de colaboración de los dos países. La carta marca el decimotercer documento firmado entre el DHS y las naciones centroamericanas desde junio que aborda la migración ilegal, la seguridad fronteriza y el desarrollo económico en la región.



La administración Trump aún no ha publicado ningún dato sobre el número de migrantes que regresaron a Guatemala desde la firma del acuerdo, aunque los defensores de inmigrantes en Estados Unidos han confirmado en las últimas semanas que al menos unos pocos solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños han sido enviados a Guatemala de los centros de detención de inmigrantes estadounidenses.



Algunos legisladores demócratas y defensores de los inmigrantes criticaron el acuerdo, diciendo que Guatemala no es una opción segura para muchos inmigrantes hondureños y salvadoreños que buscan asilo en Estados Unidos.



Las condiciones en el terreno en Guatemala (violencia de pandillas, pobreza, desempleo y una sequía prolongada que ha afectado severamente los rendimientos de los cultivos) están a la par de lo que enfrentan los migrantes salvadoreños y hondureños que huyen de sus países.

La visita de Morales, quien entregará el poder el 14 de enero al presidente electo Alejandro Giammattei, coincidió con el lanzamiento oficial de la iniciativa estadounidense América Crece, que busca atraer inversiones del sector privado para impulsar el desarrollo en América Latina y el Caribe.



"Continuaremos trabajando con Guatemala y nuestros socios en la región para avanzar en el crecimiento económico y la prosperidad", dijo la Casa Blanca en un comunicado sobre la visita de Morales.