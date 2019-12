Daniel Ortega arremete contra EEUU, la empresa privada y OEA

Por La Prensa de Nicaragua



Daniel Ortega no mencionó las sanciones que Estados Unidos impuso a su hijo Laureano y a otros funcionarios de su gobierno, ni se refirió a la nacionalización de DNP, en su discurso de esta noche 16 de diciembre, durante la graduación de cadetes de la Policía Orteguista (PO), pero sí se ocupó de atacar verbalmente a los Estados Unidos, la empresa privada nicaragüense y a la Organización de Estados Americanos (OEA); y a los países que votan en contra de Nicaragua.



Ortega también se refirió a las intenciones de la oposición de realizar un paro indefinido por parte, asegurando que no lo permitirá. "Aquí no se va a repetir la historia de abril (de 2018)", indicó, aludiendo a cuando empezaron las protestas cívicas contra su gobierno, las cuales han causado más de 300 muertes en todo el país.



Las palabras de Ortega se produjeron durante la graduación de 24 nuevos cadetes, cinco de ellos mujeres y tres que se prepararon en Rusia.



Después de repasar nuevamente la historia de Nicaragua, y repetir su antiimperialismo, Ortega mencionó que ya Estados Unidos derrocó a un gobierno nicaragüense, cuando por medio de la Nota Knox hicieron renunciar a José Santos Zelaya en diciembre de 1909, luego de lo cual llegó una intervención militar de los marines estadounidenses, quienes, según Ortega, fueron recibidos con alegría por los "Chamorro", los oligarcas y la dirigencia del Partido Conservador.



Aunque no lo mencionó, de esa manera Ortega hizo alusión a Juan Sebastián Chamorro, quien actualmente vive una persecución por parte del orteguismo, luego de los recientes hechos acaecidos en Metrocentro, donde Chamorro defendió a la madre de un reo político que fue agredida con un tubo metálico por un fanático orteguista.



Seguidamente, Ortega la emprendió contra los empresarios del país, a quienes les reclamó que apoyen las protestas contra su gobierno y les sacó en cara que desde el 2007, cuando él regresó al poder, hasta abril de 2018, la empresa privada haya disfrutado de beneficios de su gobierno, algunos de ellos supuestamente provenientes de la ayuda del Alba.



"Ya se les olvidó a los ricachones que disfrutaron del Alba", dijo Ortega, quien también enrostró que gracias al Alba en Nicaragua se acabaron los cortes de energía y todos los subsidios otorgados por su gobierno a los servicios básicos, además de la salud y la educación.



"Ya se les olvidó los cortes de energía", le reiteró Ortega a los empresarios privados, indicándoles que sin el Alba no hubieran tenido la energía para mover sus empresas desde el 2007, porque en ese año ya Nicaragua era un país «insostenible».



"Ellos (empresarios), mordiendo la mano del que les dio la mano para que pudieran levantarse y desarrollarse", les recriminó Ortega a los empresarios y les recordó que antes de 2018, cuando se beneficiaban de la relación con el gobierno, no criticaban a Venezuela.



"Ya se les olvidó. Ahí tenemos la documentación de las operaciones económicas, financieras, de las cuales ellos se beneficiaron", reiteró Ortega.



Ortega tuvo palabras también contra la OEA, organismo del cual recordó que es dirigido por personas que son "representantes de los yanquis". Según Ortega, algunos gobiernos votan en contra de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia porque "tienen una pistola en la cabeza por los yanquis", porque "Estados Unidos les tiene información de actos de corrupción, de lavado de dinero, en los que son copartícipes bancos norteamericanos", pero a estos bancos de Estados Unidos no se les investiga, sino que solo se les aplican multas.



Además, Ortega criticó que los gobiernos que votan contra Nicaragua en la OEA no toman en cuenta a sus pueblos, para ver si están de acuerdo o no de votar contra Nicaragua. "Los pueblos son ignorados, no consultados", dijo Ortega.



Ortega aprovechó para dejar claro que no saldrá del poder a pesar de las presiones internas y externas que tiene. «Aquí no se rinde nadie», dijo, para luego indicar que no permitirá ningún paro indefinido y que, cuando la oposición ha llamado a paro, los comerciantes cierran sus negocios porque "sino les queman sus establecimientos".



Ortega se dirigió a los comerciantes y a los empresarios que el Estado les garantizará sus locales y les pidió que no se sumen al paro.