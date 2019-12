Cuatro grandes predicciones para la economía en la próxima década

Por AltoNivel

Bob Baur, economista en jefe de Principal Global Investors, que administra activos por un valor de US$460.000 millones, estuvo en México para dictar una conferencia sobre las perspectivas económicas para el país y en el mundo.



También dio unas ‘predicciones’ sobre lo que ocurrirá en el entorno económico y financiero en los próximos años, y algunas de sus perspectivas por demás interesantes, sobre todo porque significarán cambios de tendencias que hemos visto en los últimos años.

Las 4 ‘profecías’ que contó Bob Baur para los próximos años.

Vuelta al crecimiento en 2020, pero el peligro está en 2021



El panorama para la economía mundial parece dejar la bruma atrás, y para el año próximo el mundo estará del lado del crecimiento, lo cual tendrá un impacto positivo para México.



El crecimiento de la economía estadounidense y la aprobación del Tratado México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) serán factores que impulsarán el crecimiento de México, estimó Bob Baur, economista en jefe de Principal Global Investors.



“El crecimiento a nivel mundial mejorará en 2020. Hay una recuperación de la producción industrial en el mundo, China no es tan competitiva, y Estados Unidos tiene una recuperación, razones para estar optimistas por México”, comentó Baur.



Para Estados Unidos, el economista proyecta que, ante la mejora en la producción industrial y un repunte en el crecimiento de la economía, el país norteamericano deje atrás la desaceleración y en 2020 su PIB aumentará entre 2 y 2,5 puntos porcentuales.



Aunque no todo es positivo para el economista, pues será en 2021 cuando las economías en el mundo enfrentarán algunos riesgos en 2021. Entre los factores que pudieran encender las alertas, el directivo destaca la creación de empleos y las cifras negativas de la industria automotriz.



La huida de las empresas de China



El sector manufacturero, que dejará de tener en China a su principal mercado, dará oportunidad para que mercados emergentes atraigan inversiones, dado que los sueldos que ofrecen a los trabajadores del sector son más bajos que los del país asiático, que sufre las implicaciones de la guerra comercial con Estados Unidos.



Tasas de interés, de nuevo al alza



Además, estima que la Reserva Federal comenzará con la era del alza en las tasas de Interés. Sin embargo, esta tendencia en la política monetaria se presentará hasta 2021, por lo que el alza coincidirá con la posible recesión de la economía estadounidense.



En este sentido, Bob Baur consideró que la apuesta de los inversionistas debe mantenerse en la calidad más alta de los bonos corporativos y la deuda de los mercados emergentes.



“Vamos a ver un clima de inversión diferente, con la inflación y tasas de interés más altas, a esto se suma que la globalización se está desvaneciendo y eso va a tener implicaciones en el mercado”, advirtió.



Añadió que será importante equilibrar la carrera de inversiones para mantener un balance, y considerar que “el romance” con la gestión pasiva en las inversiones llegará a su final.



Adiós al furor por las tecnológicas



Por otra parte, Bob Baur también proyecta que los mercados dirán adiós al furor por las empresas tecnológicas durante la próxima década.



De acuerdo con el economista en jefe de Principal Global Investors, estas empresas -entre las que se encuentran Alphabet, Apple y Amazon- ofrecen menores tasas de retorno a los inversionistas.



“Una vez que una (empresa) crece bastante, llegan a tener problemas porque no pueden crecer a 20%. Cuando eres una empresa grande, eres más burócrata y no tan innovadora, quieres proteger parte de lo que te hizo una gran compañía en un inicio. La otra es la regulación que van a enfrentar y las puede frenar”, explicó.



Para Baur estas compañías van a desaparecer del top ten de las firmas más importantes a nivel mundial en los próximos 10 años.