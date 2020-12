4 claves para la recuperación de Centroamérica y mejor competitividad en post-pandemia

Por Claudia Contreras, estrategiaynegocios.net



"El 2020 tiene características más profundas que las recesiones pasadas. En 2009 fue un shock que se originó en el sector financiero. Pero enero 2021 seguirá con restricciones a pesar de la vacuna, habrá un año difícil. Recuperación no será rebote, vamos a tener que vivir con el COVID un par de años más", destacó Ronald Arce, Investigador Senior del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) de INCAE.

El CLACDS de INCAE Business School analizó la situación de siete países latinoamericanos (Honduras El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Bolivia) a partir de cuatro elementos señalados en el informe como claves para la recuperación y transformación de los sistemas económicos, a fin de que sean más productivos, sostenibles e inclusivos. Estas claves son: las condiciones habilitantes, el capital humano, el funcionamiento de los mercados y los ecosistemas de innovación.

Arce subrayó que el primer impacto de este año de pandemia recaerá en el aumento de los niveles de pobreza, así como un aumento en la informalidad del empleo. El investigador de INCAE también habló que habrá aumentos de la desigualdad actual.

"La pobreza extrema ha aumentado este año, el empleo informal ha aumentado. Lo peor es que tenemos consecuencias que aún no sabemos cuán graves van a ser: Los sistemas privados lograron adaptarse, la inmensa mayoría de los estudiantes no contaban con los equipos, son menos ágiles. Podemos estar en presencia de un amplificador de desigualdad social".

“Y lo peor es que tenemos consecuencias que aún no podemos dimensionar su gravedad. Brechas se han exacerbado con cierre de escuelas”, agregó Arce.

Enrique Bolaños, rector del INCAE, subrayó: “ya veníamos mal, en el nivel de pobreza, desarrollo social, y la pandemia nos ha traído desempleo, pobreza, empresas afectadas y la recuperación va a ser larga y compleja. En vez de pensar recuperación a qué, deberíamos buscar un nivel más integral, niveles de crecimiento que nos saquen de la pobreza”.





"Todo nuestro entorno que conocemos como clima negocios requiere ajustes importantes", acotó Arce. Estos son los principales retos que Centroamérica debe resolver hoy en un mundo post-Covid 19:

1. Debilidad institucionales,

2. Corrupción

3. Inseguridad y presencia de crimen organizado

4. Acceso a servicios públicos e infraestructura

5. Riesgos macroeconómicos

En cuando a Debilidad institucional, Arce resaltó que las inversiones requieren seguridad jurídica. "En todos los países, hemos visto ejemplos de compras amparadas en la emergencia que no necesariamente han seguido normas rigurosas. Hemos visto que puede haber desvío de fondos. Nuestros países están entre los 50 más corruptos. No estamos bajando, sino que vamos para arriba", dijo.

Condiciones habilitantes: Fortalecimiento institucional

Arce recordó cómo se enfatizó en el lavado constante de manos para destruir el coronavirus. Sin embargo, recordó que muchas personas en Centroamérica no tienen acceso al agua. "Se hablaba de lavarse las manos, pero en la región muchas personas no tienen acceso al agua. El confinamiento, quedarnos en la casa y conectarnos a trabajar y estudiar, pero en nuestros países muchos no tienen acceso digital, hay una brecha importante y si pensamos en la cuarta revolución industrial, eso nos hace quedarnos".





A diferencia de los países desarrollados donde el 90% de la población tiene acceso a internet, en Centroamérica menos del 50% de la población tiene conexión a internet. Sofía Calderón, de Capital Humano en Deloitte para Latinoamérica, dijo que hay que cerrar la brecha digital. “Pero no es solo movernos a tener plataformas sino que implica asegurar la empleabilidad de las personas mejorando la calidad del empleo que tenemos”.

La pandemia COVID-19 y sus implicaciones de conectividad digital hicieron evidente lo que el informe regional del CLACDS ha señalado reiteradamente: el capital humano de nuestra región presenta un rezago respecto a la cuarta revolución industrial, y trabajar en el cierre de brechas de habilidades tecnológicas y conectividad es un imperativo que no puede postergarse. Estas brechas no representan sólo un rezago en sí mismas, sino una condición latente para el aumento de la inequidad social. En consecuencia, deben explorarse las alianzas entre el sector público y privado para aumentar los recursos destinados a tal efecto.

Arce subrayó que Costa Rica y El Salvador son los peores ejemplos de mal manejo de la deuda pública en pandemia. "Tenemos riesgos de caer en default. Hay países que han alcanzado niveles de deuda altos que podrían salirse de control. Esto requiere intervención", dijo el analista costarricense.

Desde CLACDS, recomendó e insistió en:



- Respeto a la institucionalidad. "Hemos visto erosiones a nivel global. Muchas veces nos saltamos esas leyes, pero a la hora de aplicarse, no existen. Debemos crear una cultura de respeto a esas normas. Evitar la discrecionalidad de las normas."

- Garantizar infraestructura, sin olvidar el cambio climático

- Fortalecer el acceso digital que será clave para el desarrollo de los países

- Revisar estructuras fiscales

Capital humano

El profesor investigador de INCAE recordó que esto es más allá de la educación. "Necesitamos personas saludables. Esto es más que tener salud, sino que hay sistemas poco financiados (...) La pandemia mostró cuán importante es resolver problemas educativos", dijo.





Demostró cómo Panamá, que es el país de la región que más invierte en salud, aún está lejos de lo que invierten los países de alto poder adquisitivo. "Tenemos trabajadores con brechas de habilidades digitales. Muchos trabajadores del sector salud tienen educación básica, mientras que en los países desarrollados, la mayoría de los trabajadores tienen educación intermedia".



Para Arce, el trabajador del futuro deberá de tener la habilidad de saber discernir. "Necesitamos enseñanza en pensamiento crítico para hacerlo (...) Necesitamos fortalecer los sistemas de salud. Necesitamos saber cómo lidiar con la pandemia. La pandemia no se acaba con la vacuna, necesitamos hacer más eficiente los recursos de salud. ¿Qué hubiera pasado si fuéramos una región con altos niveles de adultos mayores? Tenemos que prepararnos para el envejecimiento de la población. El bono demográifco lo estamos perdiendo".





Insistió en que hay que crear habilidades, programas cortos para adaptarse. "Trabajar en CV para adaptar para las necesidades del mercado".

Mercados

En cuanto al funcionamiento de los mercados durante 2020, "fue evidente el rezago de nuestra región en cuanto a la inversión e involucramiento empresarial ligados al conocimiento, investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios. De esta forma, participando de la creación de los “mercados del mañana”, nuestra región estaría construyendo inversiones a largo plazo. El primer paso para ello es asegurar el adecuado funcionamiento de mercados más inclusivos y transparentes", dice el informe de este año.

Arce resaltó: "Necesitamos mercados (de trabajo) flexibles para adaptarnos en periodo de crisis, adaptarnos a la transformación".



Mercado laboral es súmamente rígido, con salarios no vinculados a la productividad de los trabajadores, dijo. "Esto genera distorsiones importantes. No tenemos políticas de mercado activas. No hay soluciones que buscan cómo transformarse".



Mercado financiero



En este punto insistió en que se deben crear mecanismos alternativos para que las PYMES accedan a capital de riesgo. "Necesitamos revisar regulaciones, quitar trabas para que las empresas funcionen adecuadamente". Además, planteó: "¿Cómo vamos a reincorporar a trabajadores desplazados?"

Ecosistemas de innovación

Arce mostró cuán bajos son los niveles de inversión en I+D. En países de alto ingreso es de 2,6% con respecto al PIB.

"Necesitamos que las empresas tomen riesgos, que adopten ideas nuevas. Adaptar ideas disruptivas que ayuden a cerrar brechas. Hay que crear esquemas que fortalezcan I+D a nivel privado. Hay muchas trabas para estos emprendedores. Queremos que los emprendedores sean formales. Tenemos que permitir a las empresas pasar de ser pymes a generar empleo. Alianzas para que surjan cosas buenas. Transformar agricultura de precisión".