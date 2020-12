Mujeres Desafiantes 2020: 11 historias que demuestran que se puede triunfar como emprendedoras e innovadoras

Con entrevistas de Zaida Rojas (Guatemala), Gabriela Melara (El Salvador) Daniel Zueras (Costa Rica); Roberto Fonseca (Nicaragua); Luis Alberto Sierra (Panamá)



En esta cuarta edición de Mujeres Desafiantes de la Revista Estrategia&Negocios también bridamos un espacio para contar las historias de 11 centroamericanas que han decidido ser emprender o ser las pioneras en diversos ámbitos, invitando desde sus posiciones a que más mujeres a salir adelante.



Entre las Emprendedoras-Innovadoras encontrará fantásticas historias de mujeres que no se dejan vencer y que aún en tiempos de pandemia han encontrado nuevos caminos para seguir creando redes.



Las ideas de estas Mujeres Desafiantes iniciaron desde los hornos de sus casas, siguiendo el 'lucero de la mañana', luego de una vivencia retadora de vida o por el amor que le tienen a su país y sus raíces.

Sea parte de nuestro evento Mujeres Desafiantes, esta vez digital: Regístrese



“Soy una apasionada del Emprendimiento. Las experiencias de vida te van llevando por caminos que no nos imaginamos y te van poniendo proyecto y situaciones maravillosas. En la empresa de limpieza (Serviplus) me orgullece saber que estamos generando ingresos a 130 familias de muy escasos recursos”, asegura Francella Muñoz desde Nicaragua.



“¿Sabe por qué decidí venderlo? Una vez estaba en mi Facebook y vi que se invitaba a participar en la primera competencia centroamericana de chocolate, faltaban solo cinco días para cerrar la línea, mandé mis muestras y me dijeron que una de mis barras había ganado un sello de bronce, yo gritaba por toda la casa por la felicidad”, expresó Anastasia Yibrin. quien ganó un premio con un producto que aún no vendía.



Sin acceso a un telescopio y guiada por su abuela, que le indicaba dónde iluminaba ‘el lucero de la mañana’, Brisa Margarita Terezón empezó a involucrarse en el mundo de la astronomía.



“Mi abuela fue determinante, fue mi compañera en las noches de observación. Ella alimentó en mí lo que yo llamo ‘astronomía de cuna’", recuerda esta salvadoreña.

Conozca las historias de las Emprendedoras-Innovadoras de Centroamérica 2020:

Priscila Chaves: Innovadora social tecnológica en serie de Costa Rica

País: Costa Rica

Cargo/Rol: Directora ejecutiva de 10x Impact Consulting y embajadora en Costa Rica de Women un AI



Priscila Chaves es una lideresa en el ámbito de la tecnología y la innovación social. Se define como una “provocadora de pensamiento y provocadora de acción. Me gusta considerarme como como una líder de pensamiento, y creo que es ahí donde lo hago mejor”.



Priscila navegó desde muy joven en el mundo corporativo, llegando a contar con un puesto destacado en IBM, con la que se desplazó a vivir y trabajar a Australia.



Pero llegó a un punto en que buscaba otra cosa, y tras diez años decidió dar un nuevo rumbo a su vida, decantándose por la innovación social, algo que le apasiona. Así, desde 2015 ha vivido en Uganda, Kenia, San Francisco (becada por Google en la Singularity University) y -por el momento- vuelta a su Costa Rica natal, desde donde viaja por toda América Latina.

Anastasia Yibrin: Regalo al paladar desde Honduras

País: Honduras

Cargo/Rol: CEO de Zucoleto



Todo empezó en el horno de su casa, como un experimento doméstico. Resultó tan buena haciendo chocolates que, Anastasia Yibrin de Zummer alcanzó en tres años desde su inicio, la medalla de bronce con una muestra de sus barras, en los Premios Internacionales de Chocolates.



Yibrin se ofreció a ayudar a vender el cacao, que en aquel momento no se había empezado a comercializar en la finca familiar de su marido, ya que apenas iniciaba en el 2007 como proyecto piloto, gestado por iniciativa de TechnoServe de Honduras y la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. De pronto ella iba y venía a la finca, muy entusiasmada con el producto, el cultivo, la plantación. Un día escuchó que sus clientes estaban haciendo chocolate y ganando premios debido a la alta calidad de lo que les vendía.



Entonces su curiosidad fue mayor. “Me puse a buscar y ver videos, y leí y leí y leí para aprender a hacer chocolate, no fue fácil porque no era un tema popular en internet. Nadie me enseñó, en la familia nadie sabía hacerlo, soy autodidacta. Si le contara cuánto cacao he quemado, si lo tostaba mal, lo tiraba y volvía a empezar”, contó Yibrin.



“¿Sabe por qué decidí venderlo? Una vez estaba en mi Facebook y vi que se invitaba a participar en la primera competencia centroamericana de chocolate, faltaban solo cinco días para cerrar la línea, mandé mis muestras y me dijeron que una de mis barras había ganado un sello de bronce, yo gritaba por toda la casa por la felicidad”, expresó Yibrin. O sea, ganó un premio con un producto que aún no vendía.

Silvia Castro: La capitana del barco universitario de Costa Rica

País: Costa Rica

Cargo/Rol: Rectora de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit)



Muy joven, con apenas 27 años, esta costarricense tomó el timón de la ULACIT, a la que ha llevado hasta el lugar en que está hoy.



Con dos décadas al frente de una de las principales universidades privadas de Costa Rica, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), Silvia Castro apunta que se trata de una las pocas instituciones de educación superior donde existe paridad de género en los procesos. Ya hace algunos años se enfrentó a los rectores de las universidades públicas costarricenses por esa falta de paridad en las mismas.



“Vemos a la organización tradicional por la forma en que se gestan las negociaciones, por la forma en que se comunican las personas, en que se priorizan. Creo que todas las organizaciones deberían poder beneficiarse de esa participación de (las mujeres que representan) más del 50 % de la población mundial, en puestos de gerencia, porque realmente hay una diferencia sustancial en el tipo de decisiones que se toman y en la manera de gestionarlas”.

Larú Linares: Forjadora de miles de emprendedoras en Panamá

País: Panamá

Cargo/Rol: Gerente del Emprendimiento Femenino en la Ciudad del Saber



Seis años atrás, Larú Linares, gerente del Emprendimiento Femenino en la Ciudad del Saber, inició el proyecto del Canal de Empresarias, para ayudar directamente a la mujer que quiere emprender, y hoy con orgullo confirma que desde entonces, han capacitado a más de 3.000 emprendedoras panameñas.



“Eso es un logro bastante potente del programa, por eso he sentido que este tipo de programas de apoyo a la mujer, al emprendimiento, tienen que prolongarse un tiempo y generar comunidad”, señala.



Con la pandemia de la Covid-19, han desarrollado una plataforma solidaria denominada “Yo compro en Ciudad del Saber”, donde exponen gratuitamente sus productos y pueden venderlos por dicho canal electrónico.

Ana María Iraheta de Hernández: Impulsora de un legado de corazón maya

País: El Salvador

Cargo/Rol: CEO de la marca Anihra



“Tengo el poder de decidir y ser más independiente, y mientras haga lo que me gusta, y crea que puedo seguir haciéndolo, nada va a detenerme”, es la frase es con la que se presenta Ana María Iraheta de Hernández, la salvadoreña detrás de la marca Anihra, que produce y comercializa productos teñidos con añil, tinte textil (usado desde los mayas) que se obtiene de las hojas de xiquilite y es representativo de la cultura mesoamericana.



Asegura que nació con la vocación de ser artesana y de valorar los productos que elaboran los artesanos “porque somos herederos de las tradiciones y estamos comprometidos a defenderlas”; sin embargo, el impulso para crear su marca fue el quedarse sin empleo en 2005.



“Después de haber dado todo… Me despidieron, fue un ‘shock’, pero fue el impulso necesario para poner en práctica lo aprendido en el país y en Japón, a donde fui becada para aprender técnicas para teñir, cinco años antes de este episodio que marcó mi vida… Dios sabe cómo lleva sus caminos. Esta fue mi oportunidad”, reflexiona.

Rosa Monge: Cambiando vidas con la educación en Costa Rica

País: Costa Rica

Cargo/Rol: Rectora Universidad Latina y presidenta de la Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (Unire)



Rosa Monge tiene casi 20 años de experiencia en gestión universitaria y desarrollo académico.



Trabajó más de 14 años en el sector financiero, “donde tuve que liderar y desarrollar equipos de trabajo, eso me permitió valorar la importancia de una formación profesional integral, donde el conocimiento técnico sea de altísima calidad, pero donde la formación en valores, el desarrollo de habilidades para la vida y el compromiso social deben ser determinantes”.



La rectora de la Universidad Latina de Costa Rica tiene un sueño: “Ser parte de la transformación y consolidación de la educación superior en este país, tener la posibilidad de ser parte de las discusiones país que tenemos pendientes y rediseñar nuestro modelo. Quiero que mi experiencia y mi visión aporten a esa discusión, quiero generar mayores y mejores oportunidades de formación para las nuevas generaciones”.

Francella Muñoz: Creyente en la belleza de lo local en Nicaragua

País: Nicaragua

Cargo/Rol: Impulsora del Colectivo Shop Nicaragua / Coordinadora de Emprendimiento de Voces Vitales Nicaragua



En noviembre de 2018, siete meses después que se produjo un levantamiento cívico en Nicaragua y la economía entró en recesión, ella decidió contra todo pronóstico levantar un nuevo negocio, el Colectivo Shop Nicaragua.



"Creo en el talento local, respeto a los emprendedores. Colectivo Shop huele y sabe a Nicaragua con cada una de las marcas que forman parte de él”, refiere. En la actualidad un total de 20 marcas 100% locales se exponen y venden en el local.



Su espíritu emprendedor ha sido reconocido nacional e internacionalmente. En el 2014 fue seleccionada para el Programa VV GROW-VITAL VOICES junto a 23 mujeres de América Latina y el Caribe. Y, un año después, ganó la Primera edición Thriive “Emprendedora con mayor impacto social”.

¡Gratis! Descargue la edición especial de Mujeres Desafiantes

Melissa Monge: El efecto multiplicador de la educación

País: Costa Rica

Cargo/Rol: Cofundadora de Ideas en Acción



Melissa Monge estudió comunicación y pronto se dio cuenta de que lo que le apasionaba comunicar era la responsabilidad social.



En 2013 su actual socio, Pablo Jenkins, se cruzó en su camino y le propuso crear Ideas en Acción, una organización no gubernamental que trabaja en el ámbito de la innovación colaborativa, con diversos programas.



Uno de esos programas es MenTe (Mujeres en Ciencia y Tecnología), que nació en 2015 para apoyar la inclusión de jóvenes en el ámbito de la ciencia y la tecnología, programa por el que han pasado ya más de 580 chicas de 15 a 19 años de contextos socioeconómicos vulnerables. Además, más de 120 mentores y 250 voluntarios han participado en el mismo. En 2021 MenTe lanzará su primera experiencia regional, en línea para toda Centroamérica.

Brisa Margarita Terezón, astrónoma salvadoreña guiada por el ‘lucero de la mañana’

País: El Salvador

Cargo/Rol: Dirige el primer Observatorio Micro Macro (OMM) de la Universidad Don Bosco



Sin acceso a un telescopio y guiada por su abuela, que le indicaba dónde iluminaba ‘el lucero de la mañana’, Brisa Margarita Terezón empezó a involucrarse en el mundo de la astronomía.



“Mi abuela fue determinante, fue mi compañera en las noches de observación. Ella alimentó en mí lo que yo llamo ‘astronomía de cuna’ porque me mostraba dónde estaba la Luna, me contaba las historias de cómo se conocían las estrellas, por ejemplo ‘el lucero de la mañana’, que claro, luego conocí que no era un lucero, si no que era el planeta Venus. Entonces, después, ya con el conocimiento, siempre salíamos (con la abuela) a las observaciones en la noche o madrugada y ya yo le explicaba qué es lo que estaba en el cielo”, recuerda con nostalgia.

Lea el especial completo: Mujeres Desafiantes de Centroamérica 2020



Su pasión por la astronomía la llevó a estudiar y especializarse fuera del país, donde regresó para ser la primera mujer en dirigir el también primer Observatorio Micro Macro (OMM) de la Universidad Don Bosco en El Salvador, un espacio equipado con el telescopio más potente de la región, un Ritchey-Chrétien, fabricado por Alluna Optics (Alemania) con un diámetro de 50 centímetros, así como telescopios secundarios, incluyendo uno por la observación del sol.

Sara Lila Cordero Porta: Promotora de la cultura emprendedora de Nicaragua

País: Nicaragua

Cargo/Rol: Fundadora y directora de La Fábrica Coworking



Durante dos años trabajó en una incubadora de negocios, viajó y conoció diversidad de ecosistemas dinámicos y se propuso desarrollar un ecosistema emprendedor en Nicaragua.



Sobretodo, luego de corroborar que el país ocupaba el último lugar en América Latina y el Caribe en el Índice Global de Emprendimiento. Salió al exteror a prepararse, regresó y fundó La Fábrica Coworking.



Hoy este espacio tiene cinco años, superando la montaña rusa que representa el contexto sociopolítico nicaragüense, primero con el levantamiento cívico del 2018 y ahora con la pandemia de la Covid-19.



“Es importante que los nicaragüenses nos creamos capaz no solo de emprender, sino de crecer, de crear cambios y de hacerlo de una manera ágil y creativa”, concluye.

Marianela Cortés: Innovación como respuesta a los retos desde Costa Rica

País: Costa Rica

Cargo/Rol: Directora de PROINNOVA



Desde su puesto como directora de Proinnova (organización que gestiona, protege y transfiere el conocimiento para la innovación, generado por la Universidad de Costa Rica), a la que llegó hace siete años, Marianela Cortés y su equipo vienen trabajando en el fomento de la cultura de innovación en el país. “Mi sueño es que todo ese esfuerzo nos permita avanzar hacia una sociedad basada en el conocimiento”.



La innovación es “la única respuesta viable a los grandes retos y necesidades de nuestra sociedad y que, además, la generación de innovación es un esfuerzo colaborativo”. Su trabajo consiste en promover la colaboración, los procesos de escucha, generar nuevas conexiones…



La directora de Proinnova incide en la importancia de abrir espacios para las mujeres en todos los ámbitos, ya que “nos hemos perdido del talento de la mitad de la población durante mucho tiempo”.