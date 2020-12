Mujeres Desafiantes 2020: Empresarias y Ejecutivas: No existen barreras para ellas

Entrevistas: Daniel Zueras (Costa Rica); Gabriela Melara y Claudia Contreras (El Salvador); Zaida Rojas (Honduras) y Luis Alberto Sierra (Panamá).

Entre las Desafiantes Ejecutivas, brilla este año Ileana Rojas, la nueva líder del gigante tecnológico Intel en Costa Rica, con mas de 2.000 empleados a sus órdenes.

Como advierte Lorena Maduro: “Las mujeres en Centroamérica somos la espina dorsal de la sociedad. Lo hemos sido en la familia por mucho tiempo y silenciosamente en otros ámbitos también. Ahora falta que dejemos de estar tras bambalinas, mostremos nuestra cara y hagamos escuchar nuestra voz. A medida que abrimos espacios para mujeres en el ámbito profesional, debemos exigir las estructuras necesarias de apoyo para poder sostener también nuestras familias y nuestro rol de madres. Allí nos falta muchísimo”.

Desde su trinchera, las líderes gremiales han estado al frente de iniciativas para suavizar el impacto económico que la cuarentena ha tenido en las empresas y el empleo, y más recientemente, impulsando la reactivación. “Es el propósito que debemos tener. En efecto tenemos una crisis en el ámbito de la salud, pero después de cinco meses, ahora tenemos un reto también en el ámbito económico y en el ámbito social”, nos dijo desde Panamá Elisa Suárez.

Le presentamos a las Desafiantes Emprendedoras-Ejecutivas 2020 de Mujeres Desafiantes.

MARÍA RÍOS: LA DISCÍPULA SALVADOREÑA DE WARREN BUFFET

País: El Salvador

Cargo/Rol: CEO de Nation Waste

La salvadoreña es la dueña y CEO de Nation Waste, empresa que cuenta con cinco divisiones de negocio. Su mentor para conseguir éxito: Warren Buffet, a quien conoció en 2013.

A los 13 años, María Ríos llegó a Estados Unidos desde El Salvador con un objetivo en mente: Tener su propia empresa. "Acompañaba a mis padres mientras limpiaban oficinas. Yo me sentaba en una y decía algún día voy a tener una oficina más bonita que esta", resume al contar cómo empezó su idea de negocio.

En 1997, con una familia formada - se casó muy joven-, estudió administración de empresas, donde presentó un plan de negocio: reciclaje, enfocado en la basura. Ese plan cobró vida en 1999 con el nombre de Nation Waste, el cual ya reúne cinco divisiones de negocio: Recolección de desechos de grandes y pequeñas empresas, reciclaje, baños portátiles y seguridad laboral.

El capital con el que empezó fue de un cuarto de millón de dólares, provino de un préstamo de personas que creyeron en ella y apoyaron su idea. "Siempre me junto con personas que saben más que yo, ese es mi secreto ", es la frase que rige su vida y con la que sigue los pasos de uno de sus mentores, Warren Buffett, a quien conoció en 2013, cuando la nombraron Most Powerful Women Entrepreneurs (de la revista Fortune y CNNMoney’s). Al conocerla le dijo: "María tú haces que la basura brille", recuerda.

"Me encanta conversar con él (Buffett), lo encuentras y tú eres salvadoreña, latina, de familia humilde y sobresales en su reunión. Es un orgullo", agrega.

María ha viajado por el mundo hablando sobre su negocio y contando su historia de superación, pero también, ofertando su último emprendimiento, un casco que está pensado para la seguridad laboral. La tecnológica IBM es su aliada.

En la pandemia, buscó retribuir a la comunidad e instaló un sitio de pruebas covid-19 en Houston, con apoyo del Sistema de Salud, la Ciudad y el Condado de Harris.

ILEANA ROJAS: LA CAPITANA DE INTEL COSTA RICA

País: Costa Rica

Cargo/Rol: Gerente General de Intel.

Llevar los designios del gigante tecnológico en Costa Rica, ese es el reto que asume esta ingeniera tica que ha ido ascendiendo dentro de la operación de Intel, una empresa en la que tiene una carrera que suma ya 23 años.

Hasta octubre de 2019 ninguna mujer había comandado Intel en Costa Rica. Hasta que llegó Ileana Rojas al puesto de gerente general. Tiene bajo su mando una operación con más de 2.000 personas en una de las compañías tecnológicas claves del país.

Se trata, sin duda, de una muestra de confianza de la corporación en el liderazgo local, y en las mujeres en particular. Rojas asumió además el puesto de gerente de Ingeniería de Productos de Manufactura (MPE).

La gerencia general se trata de un gran reto “que asumo con mucha responsabilidad. Es un honor para mí representar no solo a los costarricenses, si no a las mujeres y demostrarle a la corporación que puede seguir confiando en el talento tico, y en el equipo de liderazgo local que tiene”.

Ileana Rojas apunta que “es un privilegio poder trabajar en Intel. Siempre he estado apoyada por muchos hombres y mujeres que me han tratado con mucho respeto. He traído lo mejor de mí. Ni siquiera pienso si soy la única mujer, o si no soy la única mujer. Simplemente soy parte de un equipo”. Para llegar hasta la cumbre ha contado con una red de apoyo tanto dentro de la empresa, como en su casa.

A la CEO de Intel Costa Rica le gustaría que la recordaran como una líder inclusiva, “que promovió la colaboración entre los grupos que están representados en la empresa y que creó en los costarricenses que están hoy aquí un pensamiento de dueño, para lograr llevar nuestro valor agregado al máximo que se pueda. De dueño quiero decir que toda decisión que tomemos sea como si fuéramos los propietarios de esta empresa”.



ELISA SUÁREZ: LÍDER GREMIAL POR LA REACTIVACIÓN

País: Panamá

Cargo/Rol: Presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede)

Una larga trayectoria gremial destaca en la carrera de Elisa Suárez de Gómez, presidenta de Apede, directora ejecutiva de Convivienda, y ex presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Madre de dos hijos- abuela de 2 nietos, chorrerana de nacimiento, Elisa se define como “una persona que jamás se rinde. Mi meta ha sido incidir en las cosas que sean buenas para mi país, construir, proponer, ejecutar”.

Su rol como líder durante más de 15 años en el sector empresarial, y no en la política, tiene que ver con que “los gremios del sector empresarial que represento están aquí de toda la vida, los gobiernos duran cinco años. Nosotros estamos aquí como sectores empresariales, como sectores gremiales organizados y representativos para crear y ayudar a crear políticas públicas, estabilidad en el estado de derecho y estabilidad en la libre empresa, que son cosas en las que creo profundamente, y por supuesto, estamos llamados a defender a ultranza la democracia”.

Lo más difícil de sus tareas diarias es “es darse cuenta que para cumplir los objetivos no hay hora, día ni fecha. Esto amerita un compromiso total, no es fácil, porque primero tienes que tener una familia que te apoye, que no te reclame, y que sea realmente un acompañamiento en este propósito”.

Asumió la conducción de Apede en medio de una pandemia después de tres años en la junta directiva. “Habíamos construido un proceso de modernización de Apede, mucho más ligada al socio. Teníamos muchísimos retos, sentí que era importante darle seguimiento al trabajo que se había venido dando…y en eso llega la pandemia”.

Ahora, su desafío con Apede es apoyar en la reactivación de las actividades económicas.

“Todos los panameños tenemos que estar unidos en la reconstrucción de nuestro país, que no es sólo de tipo sanitaria. En efecto tenemos una crisis en el ámbito de la salud, pero después de cinco meses, ahora tenemos un reto también en el ámbito económico y en el ámbito social”.

ILIANA BENÍTEZ: LA PIONERA DE LA REALIDAD VIRTUAL EN EL SALVADOR

País: El Salvador

Cargo/Rol : CEO y Estratega de Tecnologías Interactivas en Vertex Studio.

En el Hospital El Salvador hay una sala virtual que fue desarrollada por Vertex Studio llamada Medix Lab. En ella, personal que combate en primera línea la pandemia, médicos y enfermeras, se capacitan, en un escenario virtual, sobre cómo deben colocarse el equipo necesario en una sala de Unidades de Cuidados Intensivos.

“Nos dimos cuenta que la primera línea se estaba contagiando de Covid-19 por falta de capacitación en un buen protocolo de uso médico para tratar pacientes con Covid, dijimos: aquí está la necesidad e invitamos al jefe de enfermeros de la UCI del Hospital El Salvador, quien nos valida los procesos”, explicó Iliana Benítez, CEO de Vertex Studio.

Benítez dirige Vertex Studio. Es la primera productora tecnológica en El Salvador que utiliza realidad aumentada y realidad virtual para crear experiencias y soluciones para sus clientes. Vertex Studio nació en 2009. Previo a esto, Benítez trabajó en 2005 y 2006 en Lucas Arts, cuando estaban haciendo el juego de Star Wars: The Force Unleashed. Ahí conoció a su esposo que es ingeniero en sistemas de videojuegos.

“En El Salvador somos los pioneros en implementar el uso de la realidad virtual en el rubro de educación y en la transformación digital en la robótica educativa. También exportamos Arte 3D en Unreal Engine para el juego de Games of Throne”, comenta Iliana.

Benítez es la encargada de buscar clientes en el exterior, y también trabaja en formar talento local, especialmente a mujeres. ““En 2010, decidí emprender en la industria de videojuegos y fue muy triste encontrar muy pocas mujeres en carreras de ingeniería. La mayoría de talento que se forma en las academias superiores, pensaba en irse a otros países, por la casi nula oportunidad en El Salvador de trabajar en la industria de Tech”, recordó.

Dedicarse a crear mundos virtuales no ha sido fácil. “Lo más difícil ha sido educar a los clientes sobre la importancia y necesidad de implementar la transformación digital en sus empresas”. Pero la transformación digital que ha impulsado el Covid-19 ha hecho que muchas industrias cambien para siempre. “En proyectos de educación en el país, se dio un giro de 180° y las nuevas formas de enseñanza llegaron para quedarse”, apuntó Benítez.

El sueño de esta ejecutiva salvadoreña es crear en El Salvador un Laboratorio de Innovación para que niños y niñas puedan tener acceso a hardware y software, “que funcione como acelerador en el desarrollo servicios o productos que solucionen problemas dentro del entorno en el que viven”. También quiere crear una comunidad de mujeres que se forman en tecnología. Sin embargo, reconoce que es un reto el acceso a Internet de calidad para su equipo técnico en El Salvador.

JAQUELINE FLEFIL: EL ARTE DE MANTENER LA EXCELENCIA

País: Honduras

Cargo/Rol: Gerente General de la Fundación Amigos del Hospital María

El paso por desafíos y pruebas difíciles en la vida le ha dado a Jacqueline Flefil la fuerza y la sabiduría necesarias para desempeñarse en uno de los sectores que hoy están en el punto de la atención mundial: los hospitales.

Flefil es la gerente general de la Fundación Amigos del Hospital María, un hospital de especialidades pediátricas en Honduras que ha tenido que cambiar su perfil a propósito de la pandemia, sin dejar de atender los casos de alta complejidad de la niñez.

“No estamos diseñados para atender una pandemia, ni siquiera tenemos un servicio para emergencias pediátricas, esto significó para nosotros no solo habilitar una sala para la atención de niños que podían ser sospechosos de tener el Covid-19, sino que por primera vez tuvimos que habilitar un espacio físico para la atención de adultos”, explicó la ejecutiva.

Esta situación sacó por completo de la rutina al Hospital María y a todo su personal. Lo que más resiente y duele a Flefil son los fallecimientos. “La mayor cantidad de fallecimientos que antes tuvimos fueron 30 o 40 cuando el año era muy malo, y en estos meses ya llevamos 125 -agregó Flefil- para nosotros es terrible, esta es una enfermedad traicionera, grosera, una piensa que los pacientes ya van saliendo y luego no lo logran, es decepcionante, frustrante”, dijo Flefil

Algo que pudo haberse convertido en una limitante, resultó ser uno de los mayores retos. Flefil proviene de una familia árabe en la cual, por tradición cultural, se espera que haya al menos un hijo varón y ojalá el mayor, según ella misma contó. En su caso, son cinco hermanas, pero sus padres rompieron esquemas y se preocuparon porque todas estudiaran y lograran ser independientes.

La siguiente prueba en su vida fue resultar ilesa de un accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto de Tegucigalpa, Honduras, en mayo del 2008. “Volví a nacer, ahora tengo dos cumpleaños, haberlo vivido y sentido me enfrentó a uno de mis mayores miedos, pero no me podía tirar a morir, me enfoqué en mi hija, en mi familia y en mi trabajo para salir adelante”, confesó.

LORENA ISABEL MADURO: PASIÓN POR LOS NEGOCIOS

País: Honduras

Cargo/Rol: Gerente Corporativo, Créditos- Grupo Inversiones La Paz

Desde muy joven Lorena Maduro sintió una gran curiosidad por el mundo de los negocios. Tanto, que estaba segura qué iba a estudiar y luego de hacerlo, creó un exitoso emprendimiento.

En el periodo presidencial de su padre, Ricardo Maduro (2002-2006), formó parte del Comité de Estrategia de Comunicaciones del Presidente de la República, sin embargo, Lorena Maduro no sintió el llamado de la política como si lo hicieron los negocios. A fin de alcanzarlo, empezó por prepararse con un MBA y buscar otros horizontes para obtener la experiencia necesaria en esa área. Unos años más tarde tuvo a su primera hija al tiempo que llevaba a cabo el programa de estudio CALI (Central American Leadership Initiative), esa coincidencia la llevó a crear la Asociación Creciendo Juntos y su centro piloto PequePaz, un espacio para brindar cuido a hijos e hijas de los colaboradores del Grupo de Inversiones La Paz.

“Luego fui nombrada Gerente Corporativo de Créditos del Grupo Inversiones La Paz y en el 2016, debido a ciertos cambios corporativos, tomé de manera interina la gerencia de Multicréditos La Paz (Solvenza). Ese rol temporal resultó en un proyecto de cambio que ha durado cuatro años. Me ha presentado grandes retos y también mucho aprendizaje y me ha dado más confianza en mí misma y mostrado lo que soy capaz de hacer”, afirmó Maduro.

La empresaria dirige las actividades de Solvenza y coordina con sus homólogos de otras áreas comerciales del grupo y las de soporte. Su rol principal es formar y motivar a un equipo de personas enfocadas en entender las necesidades de los clientes y encontrar soluciones innovadoras. “Intento fomentar una cultura en la que aceptamos que el cambio es permanente y que el más exitoso es aquel que mejor se adapta al cambio. Estimo que una empresa bien manejada más allá de ser rentable puede generar bienestar para muchas familias y fomentar cambios positivos en un país”, aseguró Maduro.

MARÍA JOSÉ BAZO: LÍDER EN GRANDES DESAFÍOS

País: Costa Rica

Cargo/Rol: Vicepresidenta de Schneider Electric Centroamérica

Como vicepresidenta de Schneider Electric Centroamérica, María José Bazo lleva la administración general de la operación comercial de la empresa en temas de personal, ventas, administración, marketing y finanzas para toda la región, con 170 colaboradores. “Mi carrera en Schneider Electric fue un reto desde el momento en que estaba incursionando en una industria donde la mayoría tiene formación en ingeniería y yo no”, declaró Bazo.

Entonces se propuso ampliar sus conocimientos, asumir proyectos y obtener resultados.

“Al final, tener una formación más comercial no fue un factor que me jugara en contra; por el contrario, sirvió para alinearla a la visión del liderazgo que buscaba la empresa de enfocarse en la parte comercial, por supuesto respaldada por el conocimiento técnico y la trayectoria de la marca en este campo”, agregó Bazo. Lleva la administración general de la operación comercial de la empresa en temas de personal, ventas, administración, marketing y finanzas para toda la región, con 170 colaboradores.

La empresa se especializa en la gestión de energía, automatización y brindar soluciones integrales para el mercado eléctrico industrial. Bazo se incorporó a la firma porque estima que las buenas oportunidades no se deben desaprovechar y le llamó la atención la visión de la organización en cuanto a la equidad de género y de oportunidades.

CARMEN AÍDA MUÑOZ: COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO ECONÓMICO

País: El Salvador

Cargo/ Rol: Directora ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM) El Salvador

La atracción de inversión privada a El Salvador es un compromiso de vida para esta salvadoreña que lleva más de una década como directora ejecutiva de AMCHAM El Salvador. “Me siento comprometida con la generación de empleos en el país a través de la atracción de inversión. A mí siempre me ha gustado trabajar con una visión país, con la visión de generar oportunidades para la población”, indica.

Desde su posición como directora ejecutiva de AMCHAM -institución que fomenta la atracción de inversiones y relaciones comerciales con Estados Unidos-, se mantiene en la búsqueda continua de proyectos que brinden oportunidades para los salvadoreños, sobre todo aquellos que empoderan mujeres.

La economista ha trabajado, desde 1997, en diferentes organizaciones que promueven la inversión extranjera el país. Carmen Aída cuenta con un amplio conocimiento en el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., principal destino de las exportaciones de productos salvadoreños, por lo que brinda -desde la Amcham- consultorías que involucran el clima de negocios en el país, las perspectivas económicas y dan seguimiento a las oportunidades de inversiones.

La pandemia del covid-19, que describe como una situación jamás vivida, presentó nuevos retos en su labor. “La cuarentena ha sido dura. Tratar de que no se perdieran empleos y hacer un plan de reactivación económica para que los empleados tuvieran un lugar donde llegar, que el impacto hacia su familia no fuera tan grande”, fue lo más importante asegura.

Asegura que dentro de este mundo de los negocios y las inversiones es difícil ganar el respeto profesional por el hecho de ser mujer, pero “hay que romper paradigmas. Muchas veces por ser mujer se considera que nuestro criterio técnico no es el más acertado, pero hay que comprender que el respeto no se exige se gana”, asevera.

INEKE GEESINK: LA MUJER QUE LIDERA AL GIGANTE TECNOLÓGICO

País: Costa Rica

Cargo: Gerente General de Microsoft Costa Rica

Es la primera gerente general de Microsoft en Costa Rica, país que se ha convertido en hub de servicio regional. Proviene del mundo del marketing. En 2000 entró a Microsoft proveniente de McCann Erikson, y ahí fue creciendo hasta ser gerente de Marketing para Centroamérica, desde donde saltó a liderar la operación de Microsoft en Costa Rica, en 2018, algo para lo que se estaba preparando desde 2015.

Geesink es una apasionada de potenciar el liderazgo y desarrollo de sus pares mujeres. La empresa apoya iniciativas como el Red Shoe Movement, que promueve el crecimiento de las mujeres en sus carreras, desarrollando a un grupo de niñas que se enfocan en aprender y ampliar sus conocimientos de robótica, las Rocket Girls “y somos los anfitriones de nuestra iniciativa DigiGirlz, una actividad que motiva a cientos de niñas jóvenes a estudiar carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología”. A lo interno, Women at Microsoft une a las mujeres de la empresa “para trabajar en mejorar nuestros entornos en el mundo de la tecnología”.

En 20 años con Microsoft, uno de los proyectos que más le llena de orgullo es un proyecto de estos últimos cinco meses, con el Ministerio de Educación Pública, para ayudar a garantizar que la educación en Costa Rica continuara a través de Microsoft Teams (plataforma de comunicación y colaboración a través de la cual se han estado impartiendo clases virtuales).

MONTSERRAT RUIZ: POR LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA

País: Costa Rica

Cargo/Rol: Directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria

Liderar la economía social solidaria es un reto enorme. Y más en tiempos de pandemia. La coordinación para responder a los grupos más afectados ha llevado a que Montserrat prácticamente haya tenido que doblar su jornada laboral, desarrollando procesos de espacios de diálogo y construcción “con estos actores y actrices que se han visto grandemente desfavorecidos y necesitados. Paralelamente me encuentro compartiendo con sectores privados e institucionales para poder buscar las acciones necesarias para ayudar a los grupos con los que me reúno casi todos los días de manera virtual”, comenta la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria.

A juicio de Ruiz, el covid-19, ha evidenciado los grandes problemas en materia de brechas económicas, sociales, jurídicas, tecnológicas y de género que ya teníamos en la pre pandemia; “personalmente me generó un c