Top 5 de bancos en Guatemala en 2020

Por Pablo Balcáceres / Unidad de Inteligencia E&N



Con todo y el panorama incierto del coronavirus, en Guatemala las cifras a marzo exhibieron una fortaleza notable: los créditos del sistema bancario subieron en 7,3 % anual, el activo se fortaleció por el orden del 9,1 % y los depósitos en 10 %, según las variaciones estimadas en quetzales.



Se trata de un movimiento que causa “un poco de sorpresa”, apunta Rodríguez, puesto que el crecimiento de la cartera crediticia antes del coronavirus, en febrero, rondaba el 5,5 %. “Ahí deberíamos empezar a ver un primer efecto de COVID-19, y eso lo hemos podido constatar en encuestas a empresarios, que han recurrido al sector financiero para hacerse cargo de planilla, proveedores, servicios, etc. Lo que vemos como primer efecto es que la mayoría de empresas está recurriendo al sector financiero para obtener recursos”, explica el experto de CABI.

Políticas flexibles

La gravedad económica del COVID-19 ha sido irrefutable. Ha llegado a cambiar incluso el mismo concepto de “crisis”, que en el pasado podría significar reducciones del 10% o superiores en los ingresos, por ejemplo. Mas el embate del coronavirus ha significado cero ventas para muchas compañías, expone Jasaui.



“Para el sistema financiero este no es un momento para decirle a sus clientes: no me pagues en abril, pero en julio págamelo en tres cuotas, sino de dar las facilidades, porque te podrías enfrentar a un cliente que fue bueno, pero se quedó sin empleo. La recuperación puede tomar de seis meses a un año”, cree Óscar Jasaui, presidente de Pacific Credit Rating (PCR).





La estrategia clave de las autoridades ha sido la de relajar las regulaciones para permitirle al sistema el acceso a la liquidez. Al menos entre dos y tres meses, según cada país, los bancos pueden mantener la calificación de riesgo de los clientes con retrasos en los pagos y de aquellos que acudan al refinanciamiento.



Esta medida técnica deriva en un impacto significativo para la liquidez de la institución financiera, puesto que en condiciones normales un crédito en mora les obliga a constituir una reserva monetaria como acción preventiva ante un impago, privándoles de recursos valiosos.



Así, se posibilita el refinanciamiento y la reestructuración de los créditos, que traen períodos de gracia, exención de pagos mínimos, extensión de plazos, disminución de intereses, reducción de comisiones, u otros, dependiendo de las políticas de la institución bancaria y el riesgo que representan los deudores.



“Existe la percepción de que esto se hace solo para los bancos, pero en realidad es para las empresas y para las familias, para que la cadena de pagos no quede interrumpida y se produzca un quebranto generalizado, es más o menos lo que han hecho todos los países del mundo”, profundiza Jasaui.



Aparte del coronavirus, S&P Global observa otros riesgos principales para el 2020: el shock en el precio del petróleo, que llegó a cotizarse en negativo en los mercados internacionales, y la volatilidad de los mercados financieros internacionales.



“La preocupación que tenemos para los sistemas bancarios en la región es el riesgo de que esta pandemia se alargue y el shock sea más pronunciado”, opina Alfredo Calvo, de S&P Global Ratings. Los bancos centrales ya están modificando a la baja sus perspectivas de crecimiento para el 2020. El Banguat proyecta que la economía guatemalteca experimentaría una recesión de -1,5 % o, en el mejor de los casos, un crecimiento del 0,5% en el PIB.



A pesar de ello, el Banco Central guatemalteco proyecta que los créditos aumentarían en 3,5 % para este año, y al 8 % para el próximo ejercicio. El BCCR también reajustó a la baja su pronóstico para Costa Rica, con un durísimo -3,6%. La Intermediación Financiera experimentará un retroceso del -2,5 %, estima.