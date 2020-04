Especial E&N: ¿Cómo ha cambiado el perfil del experto en Tecnologías de la Información?

Por Claudia Contreras, estrategiaynegocios.net



Estas son las respuestas de los protagonistas que impulsan soluciones tecnológicas:

1. Leandro Ramírez, CEO de Oracle en Centroamérica: ¿Cómo ha cambiado el perfil IT desde los 90 a la fecha?

Como tecnólogo, siempre he pensado que la tecnología es un habilitador para el negocio. Evidentemente la realidad es así. En 1993, los CEO, las empresas no veían el valor de la tecnología como hoy sí ha ido evolucionando en el tiempo.

No había avanzado tanto la tecnología. No había la disrupción digital que hoy estamos teniendo ahora. Sí ha habido una evolución. En los últimos años ha sido más vertiginoso la velocidad de estos cambios.



La tecnología en el pasado se veía como un gasto necesario. Las empresas le daban mucho pensamiento a la hora de hacer inversiones importantes. Había que trabajar fuerte para demostrar beneficios que la tecnología iba a traer en todo sentido: costos, eficiencia operacional, cómo iba a cambiar las empresas. Hoy cambió, evolucionó, las empresas están mucho más al día, más informados acerca del avance tecnológico que hemos tenido en el mundo en los últimos años.



Hoy es raro que una empresa no haya emprendido iniciativas en transformación digital. Hoy la tendencia es crear Chief Information Officer, para fijar una visión, una estrategia para caminar la estrategia de transformación digital. El camino hacia la transformación digital es es una necesidad, es un imperativo. Antes, las empresas tenían la disyuntiva si iban a la nube o no. Si voy a transformarme digitalemnte o no. Luego esa pregunta se transformó en cuándo. Hoy la duda ya no debe existir. Ni el cuándo. Las empresas deben arrancar procesos que los ayuden en su transformación como empresa para poder subsistir, sino estar a la cabeza de una industria donde esté. Más bien la pregunta es cómo: ¿cómo me transformo digitalmente? Se podría decir que las empresas que están haciendo transformación digital ya están haciendo algún tipo de iniciativas en términos de transformación digital





2. Lucila Barrios, gerente comercial de Fortinet para Centroamérica

Antes, el área de tecnología se miraba como un área de gastos. Son los que reparaban las máquinas. Ahorita la tecnología es parte de la estrategia del negocio, llámese sector bancario, Gobierno o cualquier sector.



Ya no se ve como un área que está afuera de la toma de decisiones del negocio. Son ellos los que ponen la plataforma para que puedas subirte al transporte de transformación digital, para usar la nube. Por ejemplo, el sector bancario está innovando en su servicio al cleinte. Ya no es que tengas que ir al banco ahora. Vas a una agencia virtual o desde una aplicación y desde ahí puedes hacer todo.



El área de tecnología no está por fuera. Los desafíos es que sean más parte de la junta directiva, de la toma de decisiones, que sean más parte del presupuesto. Muchas veces los ven como un gasto y no como una inversión. El papel del director IT, del VP de Tecnología toma un rol relevante en la forma que los empresarios ven su negocio.

3. Dan Timpson, Chief Technology Officer de Digicert, principal compañía que vende certificados de seguridad digital en el mundo

Hace 10 años atrás, ¿cuál era el papel de la tecnología? ¿Cómo ha cambiado?



Primero, el negocio de certificados creció desde 1999, que no es hace mucho tiempo.

Había algunos millones de certificados solo para los sitios web. Hoy todo puede estar conectado, hay posibilidades para encriptar todo, de tener certificados para todo: teléfonos, relojes, dispositivos IoT. ¿Cómo sabes que tu teléfono en verdad es tu verdadero teléfono? Usamos la criptografía para resolver ese problema. En el futuro, podemos esperar que casi toda la web esté encriptada. Google y todas las compañías dijeron que priorizarán el tráfico en sitios encriptados. En el futuro, todo estará encriptado. Incluso cuando la computación cuántica venga, habrá algoritmos post quantum que se dirigirán para mantener las estaciones más seguras. Eso es lo que vamos a ver: casi todas las comunicaciones, estaciones, servicios serán más seguros



Mi trabajo es que como CTO fue manejar un ecosistema realmente pequeño de certificados. Hoy la industria de certificados digitales estará más especializada en el futuro. Hay una tendencia hoy de CoCEO en varias compañías, creo que vas a ver que las compañías van a tener más especialistas: CoCTOs, porque la industria se está haciendo muy específica.



El papel del CTO ha cambiado mucho en los últimos 10 años



Los CTOs son parte de la junta directiva, deben explicar de qué va la movida tecnológica. En la mesa, un CEO espera que no es ingeniero, espera que el CTO sea un socio. Espera que las estrategias de la empresa se usen más con tecnología. Algunas veces los CTOs están enfocados en pequeñas cosas, que pierden la perspectiva de cuáles son los verdaderos problemas de un negocio. Ser CTO es un trabajo divertido. Creo que lo que vemos es que la tecnología puede resolver problemas del mundo, pero tenemos que hacerlo desde los valores del ser humano. Para mí esa es la gran oportunidad.

4. Erick Sosa, director de soluciones en la nube de Microsoft para Latinoamérica

¿Cómo ha cambiado el rol del IT desde los 90 a la fecha?



Primero, en muchos casos, los responsables de sistemas deben entender que pasas de ser administradores de un servicio a ser administradores de un acuerdo de servicios. Muchas cosas correrán en la nube, fuera de sus centros de datos, deben saber administrar los acuerdos de servicios con terceros que es algo no muy común. Antes, se llenaba el correo: sistemas lo arreglaba, me habilitaba el servicio. Hoy no. Ellos no corren el servicio de correo. Deben entender cuál es su papel



Por primera vez en la historias, las decisiones en cuanto a herramientas tecnológica ya no solo se toman en el departamento de IT. Lo decide el gerente financiero. Me pasa también es que a veces hay gerentes de datos que hacen pruebas en la nube y los de IT no lo saben. Lo hace un gerente de créditos de su propio presupuesto. Los IT deben generar habilidades para trabajar en equipo para entender cómo la tecnología impacta sus negocios, porque sino se los van a pasar por alto. Eso es algo que está pasando mucho. Cada departamento maneja su propia infraestructura, su propio presupuesto y cuando el gerente de sistemas no da soluciones se dieron cuenta que se puede tener un servidor en la nube.



Habilidades necesarias: trabajar en equipo, estar abierto a la innovación, deben tener habilidades para sentarse con los gerentes de negocio, discutir nuevos proyectos, salir de su área de administración.

5. René Denis, director de IT de LifeMiles

¿Cómo ha cambiado el Perfil IT? ¿Cuál es su papel en la compañía? ¿Cómo hace para trabajar de la mano?

Todas las compañías tienen distintos retos en el rubro en el que están. Nosotros somos menos burocráticos. Eso hace que tanto el negocio como nosotros tratamos de trabajar de manera más integrada para aprovechar ese dinamismo. Como IT, hemos implementado una estructura por productos donde nosotros trabajamos directamente con un Product Owner/ un representante del negocio con quien nos sentamos a ver el avance todos los días con el que definimos cuál son las mayores iniciativas en un lapso de dos semanas.



Se definien prioridad, cuál es el plan a mediano y largo plazo. Es variable siempre pensando en dónde enfocarnos. La integración de equipos es clave, es a diario. Tratamos de que el objetivo no sea el de IT; sino que sea el objetivo del equipo. Evitar tener silos, asegurar que los objetivos del producto sean los objetivos de todas las áreas. Asegurarnos que la coordinación sea fuerte.



¿Cómo ha cambiado el Rol del IT en la empresa?

Antes, IT era un área de soporte. Vivía en un silo, dando soporte a procesos específicos de las emrpesas. Los que trabajan así están destinados a fracasar. Cada vez más se vuelve una ventaja competitiva el que lo ve como commodity, definitivamente se va a quedar atrás. No va a poder competir.

Hoy la mayoría de nuestros productos son digitales. No hay un producto que tengamos físico. Toda la operación es digital, más del 96% de la operación se dedica a canales digitales. Es una tendencia. IT es un área que se interrelaciona con todas las áreas de la empresa. Todas las áreas de la empresa necesitan tecnología y es fundamental crear una cultura de trabajo conjunta, con una arquitectura de tecnología que integre todos los sistemas, y a la vez que se adapte a los cambios y nuevas tendencias.