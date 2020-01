Universidad Americana (UAM): Sólida oferta de educación con visión global desde Nicaragua

Por estrategiaynegocios.net

Actualmente se imparte la primera edición de la Maestría en Ingeniería Estructural, MIE, con la participación de docentes con el grado de doctorados, formados en Japón, Venezuela, Francia y Estados Unidos.



Está dirigida a profesionales que buscan dominar una serie de herramientas innovadoras, que les permitirán construir infraestructuras seguras, resistentes a sismos y económicamente viables.



UAM ofrecerá además programas de especialidades en rehabilitación oral, ortodoncia, periodoncia y endodoncia, que permitirá a los odontólogos especializarse en Nicaragua sin tener que salir del país, ya que los planes de estudios se han elaborado con referentes internacionales



A su vez, la Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas (MEAE), con duración de 20 meses, forma líderes emprendedores, creativos e innovadores.



Con 16 meses de duración, la Maestría en Gerencia de Operaciones gradúa a profesionales con habilidades, competencias y conocimientos integrales en administración de la producción, calidad, logística y gerencia.



Las Maestrías en Derecho Empresarial Corporativo y en Marketing y Dirección Comercial comprenden 16 meses.



La primera promueve la especialización de profesionales del Derecho. Y, la segunda, forma líderes capaces de dirigir organizaciones y enfrentar la rápida evolución de su profesión de manera estratégica.



“Nuestros programas de maestrías están dirigidos a todo aquel profesional que desee prepararse y asumir con éxito puestos de dirección, poniendo el énfasis en el desarrollo de las capacidades de análisis, de toma de decisiones, implantación y liderazgo”, apunta el Ingeniero Martín Guevara Cano, Rector de la UAM.



Siempre en educación continua, UAM ofrece también entre sus programas de Maestrías 2020: Gerencia de la Construcción, Gerencia Bancaria, Gestión de Recursos Humanos, Derecho de la Energía, Gerencia de Proyectos, Marketing Digital, Producción Audiovisual y, Asesoría Tributaria y Fiscalidad Internacional.



“Formamos directivos con una visión global, interfuncional e integrada de la empresa. Trabajamos todos aquellos conceptos, modelos y herramientas aplicables a la dirección empresarial hoy en día”, agregó.



Uno de los programas icónicos fue la Maestría en Administración de Empresas, en coordinación académica con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (TEC), que sumó veinte generaciones graduadas.



Además de la educación continua, UAM ofrece carreras de grados (licenciaturas), siendo las de mayor demanda: Medicina, Odontología, Ingeniería Industrial, Marketing y Publicidad, Administración de Empresas, Diseño y Comunicación visual, Diplomacia y Relaciones Internacionales, Arquitectura y Derecho.

CONVENIOS Y ALIANZAS

• Convenio de colaboración con la Universidad de Nebraska.

• EYE (Entrepreneurship Education for Youth Employment) coordinado por el organismo Dinamik Gelisim Dernegi, de Turquía, que busca transferir el modelo de capacitación sobre el emprendimiento educativo / social, el emprendimiento entre los jóvenes y establecer

dos incubadoras de empresas (una de Nicaragua y otra en Turquía).

• El Proyecto FREE NETWORK (Entrepreneurship and the development of spin-off companies in Central America), coordinado por la Universidad de Alicante.

• El proyecto INICIA coordinado por el Tecnológico de Costa Rica.

• Alianzas con Asociación Americana de Ingenieros Civiles, Organización de Facultades y Escuelas de Odontología de América Latina.