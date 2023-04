Warren Buffett advierte: ‘No hemos terminado con las quiebras bancarias’

Buffett también criticó el sistema bancario estadounidense por no “conectar adecuadamente el castigo con los culpables”, y añadió que los fallos del sistema provocarán “crisis periódicas innecesarias”.

Buffett declaró a la CNBC que “la gente no entiende” que los costes relacionados con la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), que intervino para proteger los depósitos del SVB, “corren a cargo de los bancos” y “nunca han costado un céntimo al Gobierno federal”.

Sin embargo, dijo que la gente “no tiene que entrar en pánico” por el estado del sector bancario, y añadió que estaría “dispuesto a apostar” a que los depositantes en Estados Unidos no perderán su dinero si quiebra algún otro banco.

El consejero delegado de Berkshire Hathaway Inc. Warren Buffett, afirmó que “aún no hemos terminado con las quiebras bancarias” tras el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, afirmó que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, está “haciendo un trabajo estupendo”. Al ser cuestionado sobre si Powell debería seguir subiendo los tipos de interés, Buffett dijo que “debería hacer lo que crea que es mejor para los intereses de EEUU”.

Buffett también comentó sobre el bitcóin, diciendo que es un “token de juego y no tiene ningún valor intrínseco”, pero que “no impide que la gente quiera jugar a la ruleta”. Volviendo a las participaciones de Berkshire, Buffett dijo que la compañía no tiene intención de vender acciones de Apple Inc. y que el CEO de la compañía tecnológica Tim Cook es “uno de los CEOs con más clase y entiende el negocio”.