Wall Street termina en rojo en medio de preocupaciones por bancos regionales

Western Alliance Bancorp se desplomó casi un 39 %, y la negociación de acciones se detuvo varias veces. En su mínimo de sesión, las acciones de Western Alliance cayeron más del 60 % y el prestamista negó un informe de que estaba explorando una posible venta.

Comerica y Zion Bancorporation perdieron alrededor de un 12 %. El índice de banca regional KBW terminó con una caída del 3,5 %, rebotando desde su mínimo de la sesión, que cayó alrededor del 7 %.

Toronto-Dominion Bank Group de Canadá canceló su adquisición de First Horizon Corp por US$13,400 millones, lo que provocó una caída del 33 % en las acciones del banco estadounidense.

“Los bancos regionales y las condiciones crediticias más estrictas pesan sobre el mercado, ya que los inversionistas intentan recalibrar dónde estamos en términos de ciclos crediticios y estándares de préstamos bancarios, y cuándo puede golpear una posible recesión”, dijo Zhe Shen, director gerente de estrategias de diversificación en Gestión de inversiones TIFF.

El índice de volatilidad CBOE, también conocido como el indicador de miedo de Wall Street, subió hasta 21 puntos, su nivel más alto desde fines de marzo.

De esta manera, el índice Dow Jones cayó un 0,86 % o 286 puntos. The Walt Disney Company fue el valor más bajista, con una pérdida del 3,38 %. El Nasdaq 100 bajó un 0,3 7% y Regeneron Pharmaceuticals Inc. cayó un 6,14 %. El S&P 500 cayó un 0,72 %, ya que Paramount Global Ltd se hundió un 28,35 %.