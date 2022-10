Samsom Mow: Estamos en un invierno cripto, pero no en uno de bitcoin

Por José A. Barrera / Luis Alberto Sierra - Revista Estrategia & Negocios

El 7 de septiembre de 2022 se cumplió un año desde la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. El proyecto, una iniciativa del presidente Nayib Bukele, genera una mezcla de interés y críticas en elmundo por el alcance de una estrategia que algunos economistas tildan de “experimento económico”.

El proyecto arroja luces y sombras, pero hay voces que defienden fervientemente su desarrollo. Estrategia & Negocios entrevistó a Samsom Mow, CEO de Jan3 y uno de los impulsores de la criptoestrategia de Bukele, para conocer su balance del aniversario y del anuncio de desarrollo de los ambiciosos “Bonos Volcán”.

Mow, quien se define como un impulsor de “naciones Estado en bitcoin”, es arquitecto del plan de la emisión que El Salvador anunció en noviembre, la cual busca recoger más de US$1.000 millones para construir un faraónico proyecto en el oriente del país: Bitcoin City.

De interés: Surgen nuevos ‘pueblos bitcoin’ en Centroamérica

De nacionalidad canadiense y descendencia china, el empresario es optimista sobre el futuro del más popular de los criptoactivos. Además, es una voz relevante en el ecosistema bitcoin. Su experiencia incluye el mundo de los videjuegos, con Pixelmatic, y la administración de uno de los exchanges y grupos de minería más grandes (BTCC), pero es más conocido por su rol como Chief Operating Officer de Blockstream, una empresa proveedora de tecnología blockchain y criptografía de la que se desligó en marzo de 2022, para fundar a Jan3.

Si bien la iniciativa del bitcoin ha puesto a El Salvador en el mapa, también ha encendido las alertas de economistas y organismos multilaterales -como el Fondo MonetarioInternacional y el Banco Mundial-, que advierten que el plan conlleva grandes riesgos.

Mow defiende la adopción del bitcoin en El Salvador, habla del interés de ciudades por seguir ese camino y -pese a las críticas- defiende que el plan requiere de una visión de largo plazo e insiste que parte de su éxito será que el proyecto trascienda más allá de cinco años y bajo la continuidad de las medidas instauradas por la administración Bukele, la cual aprobó de forma exprés la ley que lo sustenta y ha erogado al menos US$375 millones en su fomento, según estimaciones de Moody’s.

Pese a los esfuerzos actuales, el bitcoin no termina de arraigarse en la población salvadoreña y su actividad económica, mientras las expectativas generadas por el anuncio de los Bonos Volcán se mantienen en pausa por los retrasos en su salida. El CEO de Jan3 también habla de las razones que han detenido la emisión y de su visión del “criptoinvierno” el cual ha provocado que el valor del bitcoin pierda cerca de un 60 % de su valor, desde el récord de US$69.000 que alcanzó en noviembre del año pasado.

¿Cuál es su rol en el plan bitcoin de El Salvador?

Básicamente soy como un consejero informal, entonces todo lo que se ha ido haciendo, cómo han crecido y cuando tienen preguntas sobre minería de bitcoin, ayudo. Siempre estoy feliz de poder resolver cualquier pregunta que tengan.

¿Cómo evoluciona la adopción del bitcoin en El Salvador?, ¿se cumplen las expectativas?

La adopción va como se espera. No podemos pensar que un país va a adoptar bitcoin de la noche a la mañana. Hay que hacer mucho trabajo y solo ha pasado un año. Sin embargo, vemos efectos muy positivos. Estamos hablando de que en El Salvador Chivo Wallet (el criptomonedero desarrollado por el Estado) tiene más personas que la van adoptando.

Luego, podemos ver elefecto que ha tenido en el turismo. La inversión ha dado muchos frutos, porque 30 % del turismo ha crecido en el último año, que es algo que no existía en El Salvador. Con el tiempo, se espera que vaya creciendo. La adopción del bitcoin es necesaria desde el individuo.El Estado no necesita bitcoin, el Estado necesita dinero. En un mundo hiper bitcoinizado, quien movió primero, quien adoptó bitcoin primero, tendrá una ventaja. Entonces, estamos hablando que antes la gente usaba conchitas para pagar, ya nadie usa eso, ahora usamos dólares. No vamos a volver a los dólares una vez que el mundo esté bitcoinizado, y el detalle va a estar en que empresas como MicroStrategy, Poseidony Square, o países como El Salvador, que ya tienen bitcoin en su balance van a estar en una ventaja.

¿Ve potencial para replicar el ejemplo de El Salvador?

Sí, definitivamente eso es lo que buscamos. Es justo en lo que estamos trabajando. Esperamos poder seguir reuniéndonos con diferentes políticos y gobiernos. Una de las razones por las cuales estamos en Panamá es justo para eso, para poder hablar con las personas trabajando en la ley de bitcoin para poder dar apoyo.

¿Algunos candidatos?

Ahora es muy difícil decir cuáles países van a seguir los pasos de El Salvador. El problema más grande que tenemos es que los gobiernos cambian. Un gobierno dura cuatro años, cinco años, y cuesta muchísimo encontrar líderes que sean visionarios, que le digan a la gente que vayan con una visión hacia adelante y que no tengan miedo de correr riesgos. Tenemos, a Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, y tenemos al presidente Nayib Bukele, que ahora tal vez la gente piensa que no hicieron las cosas bien, que su inversión se ve perdida porque el precio del bitcoin está bajando, pero cuando el precio del bitcoin vuelva a subir, ellos se van a ver cómo genios y ese es el detalle, que se necesitaun líder así: sin miedo.