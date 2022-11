Proyectos de energías verdes se fondean en Bolsa de Valores de Costa Rica

Por Daniel Zueras - Revista Estrategia & Negocios

Un proyecto de generación eléctrica limpia es una de las grandes novedades de la Bolsa Nacional de Valores (BNV) de Costa Rica en 2022. Novedad porque Coopeguanacaste es la primera cooperativa en entrar en la BNV, en toda su historia.

Y es que tras recibir el rechazo de los bancos al financiamiento de la construcción de una planta para el procesamiento de residuos sólidos y un parque de producción de energía con paneles solares, notificaron a la empresa que por el grupo interés económico no eran sujeto y tras la decisión del Consejo de Administraciónde no acudir a los mercados internacionales “porque no está en nuestro ADN endeudarnos en dólares”, explica Miguel Gómez, gerente de Coopeguanacaste, continuaronbuscando opciones.

“Hablamos con el Puesto de Bolsa del Banco de Costa Rica (BCR) y ellos nos dieron la opción de emitir los ‘Bonos Verdes’ de la BNV, entonces nos sometimos al proceso de evaluación en el que se mete cualquier empresa, con la SUGEVAL (la Superintendencia General de Valores, organismo que regula, supervisa y promueve el funcionamiento de los mercados de valores y de sus participantes). Además, buscamos una calificadora de riesgo y logramos la meta, pasamos con nota, lo que nos permitió seguir adelante” en la petición de los bonos verdes, que financian proyectos amigables con el ambiente, detalla.

Puede leer: Coopeguanacaste emitirá bonos verdes para construir parque solar y planta de gasificación

PIONEROS

Coopeguanacaste ya realizó la primera emisión de esos bonos, para la planta solar (el Proyecto Solar Huacas) que está operando desde mitad de julio, por valor de 4.060 millones de colones (más de US$6 millones).

“Logramos vender la totalidad de esa primera emisión, el 100 % la compró una operadora de pensiones”. La de Huacas es la segunda planta solar de Coopeguanacaste, ya que la primera entró en operación hace alrededor de cinco años. “Ha sido muy exitosa. Son de las más grandes de Costa Rica. Fuimos la primera empresa que tuvimos planta solar y ahora con la segunda somos la única empresa en el país con dos solares”, dijo Gómez.

En noviembre de 2022 y febrero de 2023 lanzarán la segunda y tercera emisión, en este caso para financiar la Planta de Gasificación de Residuos Sólidos Municipales no valorizables, por un valor de 26.615 millones de colones (unos US$42 millones).

“De acuerdo a los topes de la emisión del bono, la compra mínima es de 500.000 colones (algo menos de US$800) lo que pasa es que es un instrumento que tiene que tener un asesor y Puesto de Bolsa, porque no se puede comprar a la libre en el mercado”, cuenta Gómez.

La idea es arrancar con su construcción en el primer semestre del 2023 y que empiece a operar en el segundo semestre de 2024.