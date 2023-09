Los bancos de EEUU sufren una caída interanual de US$872.000 millones en depósitos

La mayoría de los grandes bancos estadounidenses registraron caídas en sus saldos de depósitos año tras año, con casi el 30 % de la caída de US$871.600 millones en toda la industria atribuible a los cuatro grandes bancos, JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Wells Fargo & Co. y Citigroup Inc.

JPMorgan mantuvo su posición como el mayor depositario del país por tercer año consecutivo. Los depósitos totales en el banco cayeron un 2,8 % año tras año a US$2,068 billones al 30 de junio, a pesar de una entrada procedente de la compra del First Republic Bank el 1 de mayo.