FMI: El sector bancario podría ser más vulnerable

Por estrategiaynegocios.net

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, insinuó que “puede haber más vulnerabilidades expuestas en el sector bancario”.

En su intervención en un panel organizado por el Milken Institute, la responsable del FMI afirmó que la inflación no se está ralentizando tan rápidamente como se esperaba. Además, la economía mundial aún se está resintiendo de la pandemia.

Las declaraciones de Georgieva se producen cuando la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) declaró que había autorizado a JPMorgan Chase & Co. a asumir la totalidad de los US$92.000 millones en depósitos asegurados y no asegurados del First Republic Bank, convirtiéndose en la segunda mayor quiebra bancaria de Estados Unidos.