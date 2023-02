Exchange de criptomonedas Binance suspenderá las transferencias en dólares

Binance US, una unidad de la compañía que está regulada por la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, dijo en un tuit que no se ve afectada por la suspensión. Por lo tanto, la medida se aplica solo a los clientes no estadounidenses que transfieren dinero hacia o desde cuentas bancarias en dólares.

Los datos de Arkham Intelligence muestran que después del anuncio, hubo un fuerte aumento en los flujos de salida de las billeteras criptográficas de Binance, ya que millones de monedas estables vinculadas al dólar, como Tethery USDC fluyeron a intercambios rivales o billeteras individuales.

La salida neta de dólares estadounidenses de Binance fue de más de US$172 millones para el día, según datos de DefiLlama. Eso representa una pequeña cantidad de dinero para una empresa que tiene US$42,200 millones en criptoactivos, según Arkham.