El 56% de los consumidores preferiría abrir una cuenta bancaria en línea, según estudio

La encuesta realizada a 1.403 consumidores bancarizados en siete países de América Latina reveló que después del rápido aumento en la apertura de cuentas bancarias en 2021 (60%), no sólo hubo un ambiente más estable en 2022 (reduciendo las nuevas adquisiciones de cuentas al 40%), sino también un mayor interés y disposición a probar nuevos productos bancarios y a experimentar con una variedad de proveedores. De hecho, sólo el 51% de los encuestados utiliza un banco tradicional, mientras que el 40% recurre tanto a un banco tradicional como a uno no tradicional, y el 9% únicamente a un actor no tradicional. En Colombia, Argentina, Perú y Panamá, los principales proveedores de servicios financieros son los operadores no tradicionales, que han desplazado a las instituciones bancarias tradicionales de la primera posición.

El nivel de apertura de cuentas bancarias en línea no creció tanto en 2022, probablemente porque hubo un fuerte aumento en 2020 y 2021 debido a la pandemia. Sin embargo, la frecuencia con la que se accede a las cuentas digitales aumentó un 10% este año, ya que el 75% de los consumidores las consulta varias veces a la semana. Chile y Panamá, por ejemplo, tienen la mayor frecuencia de interacción digital. Asimismo, la tasa de uso diario de Panamá es casi el doble del promedio regional (35%), impulsado por Yappy, la exitosa plataforma P2P de Banco General.

Otros de los principales hallazgos del estudio son:

Factores determinantes

La razón principal para elegir un banco, según el 34% de los encuestados, es la posibilidad de acceder de forma eficiente a sus fondos y servicios financieros cuando lo necesitan. Otros factores incluyen el hecho de que la institución es utilizada por las empresas para el pago de la nómina (20%), la mayor seguridad (15%) y las herramientas digitales modernas (14%). Por otro lado, sólo un 14% prefiere seguir con el banco que siempre ha utilizado.

Estos datos revelan dos aspectos importantes: se estima que el 29% de los consumidores elige un proveedor de servicios financieros de forma pasiva y su decisión está influida por terceros, en tanto que la decisión del 71% restante se guía por:

1) la eficiencia y la flexibilidad,

2) la percepción de la seguridad y

3) las herramientas digitales.

En Costa Rica los encuestados indicaron que seleccionan su institución basados en los siguientes criterios: facilidad y agilidad de uso (34%), que sea la institución donde los empleadores pagan la nómina (17%), mayor percepción de seguridad (14%), uso de herramientas digitales (16%) y que es la entidad que siempre ha usado (13%). Por su parte, los panameños indicaron criterios que varían un poco, aumentado la selección de facilidad y agilidad a un (45%), mientras que la opción por ser la institución donde los empleadores pagan la nómina fue de las menos seleccionadas (8%). Otros criterios son la percepción de seguridad (15%), oferta de herramientas digitales modernas (14%) y entidades que ya usan un (7%).

Nivel de cuentas abiertas en línea

Del total de encuestados, el 45% afirmó haber abierto una cuenta bancaria por Internet en algún momento de su vida, lo que supone un aumento mínimo respecto a los resultados del año pasado (42%). Los productos más utilizados en línea fueron las “cuentas de ahorro” (45%), seguidas de las “billeteras móviles” (39%) y las “cuentas corrientes” (16%).

México registró el aumento más notorio en términos interanuales, ya que la proporción de encuestados que abrieron cuentas bancarias en línea (41%) prácticamente se duplicó con respecto a 2021. Los entrevistados señalaron que los principales bancos mexicanos están mejorando el proceso de captación en línea reduciendo el número de pasos necesarios para su incorporación y mejorando la experiencia móvil.

También es notoria la disminución de la apertura de cuentas en línea en Costa Rica (que cayó al 46%), debido a que algunos consumidores, que se sentían más cómodos con esa modalidad antes de la pandemia, regresaron a la banca física. Panamá (68%) lidera el mercado de captación en línea, donde el éxito de Yappy (utilizado por más de la mitad de la población adulta en Panamá y el 74% de los encuestados de Panamá), ha impulsado a los consumidores a contratar servicios financieros en dispositivos móviles.

Además, el 55% de los encuestados, que todavía no han abierto una cuenta bancaria en línea, señaló que estaría dispuesto a hacerlo en un futuro próximo (un aumento del 30% con respecto a 2021). Esto demuestra el creciente nivel de comodidad de los consumidores con las experiencias financieras digitales y representa una oportunidad para que las plataformas bancarias atraigan a nuevos usuarios y maximicen su potencial de cross-selling.