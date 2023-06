Demandan a Binance y a Changpeng Zhao por supuestas infracciones de la ley

“No comentamos sobre la existencia o inexistencia de una posible investigación o acción de cumplimiento”, dijo un representante de la SEC por correo electrónico la semana pasada. Los portavoces de la SEC y Binance no respondieron de inmediato las solicitudes de comentarios el lunes.

Una demanda de la SEC se sumaría a las acusaciones presentadas en marzo de este año por el regulador estadounidense Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de que Binance y su fundador ofrecieron a sabiendas productos criptoderivados no registrados en los EEUU en contra de la ley federal.

En consecuencia, las principales criptodivisas del mundo se hundieron aún más tras la noticia de que la SEC presentó una demanda contra Binance Holdings Ltd.

A horas del mediodía, bitcoin se desplomó un 5 % comparado con la jornada anterior para negociarse a US$25.700, cayendo a su nivel más bajo desde mediados de marzo. Por su parte, ethereum cayó un 4,36 %, vendiéndose a US$1.800.

Binance Holdings Ltd. reveló a finales de mayo que había despedido a parte de su personal después de haber dicho que no lo haría.

“Revisamos periódicamente cómo podemos asignar mejor nuestro talento a los equipos adecuados con los recursos adecuados”, dijo un portavoz de la compañía a The Block al tiempo que añadió que “a veces, esto inevitablemente conduce a dejar ir a algunos empleados que podrían no estar rindiendo bien o que podrían no ser el ajuste cultural adecuado”.

Según el medio, la empresa contaba con unos 8000 empleados antes de la noticia. El movimiento se produce después de que Zhao, dijera que estaba considerando aumentar el número de empleados en enero.

Con información de Coindesk