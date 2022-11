Criptoempresa BlockFi solicita protección por bancarrota

Sin embargo, detuvo los retiros días después del 11 de noviembre, cuando se conoció la noticia de la implosión de FTX.

Según un comunicado de prensa, BlockFi tiene alrededor de US$257 millones en efectivo disponible. Una filial con sede en las Bermudas también está solicitando la liquidación, un proceso equivalente.

El sitio especializado Coindesk reporta que la petición de la compañía inidca que la compañía tiene más de 100.000 acreedores. Los mayores acreedores incluyen West Realm Shires Inc., el nombre comercial de FTX US, que tiene un reclamo no garantizado de US$275 millones, y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que tiene un reclamo no garantizado de US$30 millones. La mayoría de los nombres de los otros 50 principales acreedores no fueron compartidos.

La compañía se unió a varias otras firmas de criptomonedas que quebraron en el transcurso de 2022 tras una importante venta del mercado de criptomonedas.

Entre estas empresas se encuentran Voyager DIgital y Celsius Networks. Las criptomonedas sufrieron ligeras pérdidas tras la noticia, rondando los niveles registrados tras la caída de hace casi tres semanas.