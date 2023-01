Cómo ayudan los métodos de pago alternativos a la inclusión financiera

Por estrategiaynegocios.net

A pesar de que el efectivo continúa siendo la principal forma de pago en Latinoamérica, los canales de pagos digitales han crecido con 42 % de los adultos de la región utilizándolos en comercios, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

Los métodos de pago alternativos (productos digitales que se salen de los servicios ofrecidos por la banca tradicional) permiten la inclusión financiera de sectores de la población que de otra manera tendrían dificultad para acceder a productos tradicionales. Además, facilitan no solo el comercio en el mundo físico, sino también el eCommerce.

Cabe recordar que en América Latina solo el 57 % de la población adulta tiene cuenta bancaria, principalmente por falta de documentación. Este escenario crea un ambiente ideal para el desarrollo de soluciones digitales específicas para el perfil.

Por ejemplo, aparexen opciones como el sistema de “comprar ahora, pagar después”, por medio de aplicaciones digitales pueden realizarse compras tanto en físico como en línea, y pagar posteriormente en plazos, ya sea domiciliando a una cuenta bancaria, o por depósito en efectivo en ventanilla bancaria o comercios de barrio. Según el informe Latin America Buy Now Pay Later Market 2022, de Research and Market, en la región se espera que estos crezcan 40.2 % de aquí a 2028.

También están los “monederos virtuales” basados en tecnología de la nube. El usuario agrega dinero vía transferencia o depósito en efectivo a través de tiendas de conveniencia para hacer pagos virtuales o presenciales al acercar el teléfono celular al punto de venta, códigos QR, o links por mensajería instantánea. Colombia es el país de Latinoamérica con mayor penetración de las billeteras digitales, con 24 % y más de 30 millones de usuarios