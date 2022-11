Banco de Costa Rica pide definición sobre su posible venta

Por estrategiaynegocios.net

¿Se vende o no? Esa es la pregunta que piden que se responda pronto las autoridades del Banco Central de Costa Rica (BCR).

El gerente general de la entidad, Douglas Soto Leitón, explicó que es urgente que los diputados definan si apoyan o no el proyecto de venta del banco estatal, como lo pide el Gobierno, esto ante una posible pérdida de confianza de sus clientes, lo que podría golpear financieramente a la entidad.

Así lo contamos: Presidente Chaves propondrá vender Banco de Costa Rica y filial internacional

“Instamos a los diputados a resolver pronto este proyecto, porque el negocio de un banco es la confianza”, afirmó en la Comisión de Económicos donde se discute el proyecto.

En la audiencia también estuvo presente Manfred Sáenz asesor jurídico, quien señaló que la iniciativa presentada contiene roces con la Constitución Política.

Tanto Soto como Sáenz insistieron, como ya lo ha señalado en otros pronunciamientos, que este no es un buen momento para vender el banco.

Afirmaron además, que el proyecto que busca la venta del conglomerado financiero del BCR presenta una serie de falencias técnicas en el campo financiero y omisiones sobre lo que sucederá con los empleados.

Sáenz, enfatizó que la exposición de motivos del proyecto es omisa y genera preocupación que se pretenda excluir el proceso de venta de los parámetros de control de la contratación pública, la Contraloría entre otros.

No dice qué pasará con la Convención Colectiva, ni la Solidarista. No dice qué se hará con el recurso humano. No se sabe qué se hará con los empleados.

El banco cuenta con 4.500 colaboradores, y si bien no pudo estimar cuantos perderían su empleo, señaló que el impacto sería grande.

El BCR cuenta hoy con 2.1 billones de colones como cartera de crédito, en la cual el 75 % se maneja en colones, donde el 37 % de ese crédito va dirigido a vivienda.

Con información de CRHoy