Banco Atlántida es reconocido como Financiador Pyme del Año

Banco Atlántida fue nombrado ganador Plata en la categoría SME Financier of the Year LAC (Financiador Pyme del Año) en los Premios Global SME Finance Forum 2022.

Resiliencia e innovación

En este quinto año de la competencia, los participantes continuaron demostrando la resiliencia y la innovación en todas las categorías, desde el trabajo continuo de servir a las PYME en la categoría de Financiador del Año para Pymes, hasta las instituciones que canalizan las Directrices para Inversores Responsables (Responsible Investor Guidelines) en el Innovador Digital del Año, hasta los enfoques creativos y holísticos en la categoría de Mejor Financiador para Mujeres Empresarias (Best Financier for Women Entrepreneurs), la cual se organiza cada año en asociación con la Iniciativa de Banca sobre la Mujer (Banking on Women Initiative) de la IFC.

Magda Bianco, copresidenta de GPFI, dijo: “La Alianza Global para la Inclusión Financiera del G20 da la bienvenida a esta última ronda de los Global SME Finance Awards, que, junto con nuestra nueva base de datos sobre Innovaciones Financieras digitales para PYMES, está ayudando a crear conciencia sobre todas las nuevas posibilidades que ofrece la digitalización para mejorar el acceso de las pequeñas empresas a la financiación. Estoy muy impresionada con la cantidad de estas iniciativas de financiación de pymes que se están llevando a cabo en los países más pobres del mundo y en zonas frágiles y afectadas por conflictos. Felicito a todos los ganadores, a todas las menciones honoríficas y a todos los que se postularon; y realmente los aliento a compartir su gran trabajo en nuestra base de datos.”

Para obtener una lista completa de los ganadores en cada categoría y menciones honoríficas, visite el sitio web de los Global SME Finance Awards 2022.

Acerca del Foro de Finanzas para Pymes

El SME Finance Forum trabaja para mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas. El Foro opera una red global de membresía que reúne a instituciones financieras, compañías de tecnología e instituciones financieras de desarrollo para compartir conocimientos, estimular la innovación y promover el crecimiento de las PYMES. Establecido en 2012 por la Alianza Global para la Inclusión Financiera del G20 (Global Partnership for Financial Inclusion), el SME Finance Forum es administrado por IFC. Para obtener más información, visite http://www.smefinanceforum.org