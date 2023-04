Apple desafía al sistema bancario y lanza su servicios de cuentas de ahorro

Por estrategiaynegocios.net

Apple Inc. anunció que ofrecerá un servicio de cuenta de ahorro a los usuarios en Estados Unidos de la Tarjeta Apple en asociación con The Goldman Sachs Group Inc.

La cuenta de ahorro ofrecerá a los clientes una tasa anual equivalente (APY) del 4,15 %, y Apple afirma que esta tasa es 10 veces superior a la media nacional en Estados Unidos.

El gigante tecnológico también especificó que no cobrará comisiones por abrir cuentas de ahorro ni exigirá a los usuarios depósitos o saldos mínimos.