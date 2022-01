CEO de BlackRock, Larry Fink, habla del capitalismo y sostenibilidad como ruta para 2022

Por La República (Colombia)



El CEO de BlackRock, Larry Fink, publicó su esperada carta abierta anual dirigida a los CEO de las empresas en las que invierte, en donde describe las prioridades que él considera cruciales para ayudar a sus clientes a lograr rendimientos a largo plazo y alcanzar sus objetivos.

En la misiva de este año, Fink habló sobre el capitalismo de stakeholders o grupos de interés y dijo que no se trata de política o de una agenda ideológica. "No es una agenda social o ideológica. No es "woke", dijo el CEO de BlackRock haciendo alusión a una expresión estadounidense asociada con diferentes movimientos en contra de las injusticias sociales.

"Es capitalismo, impulsado por relaciones mutuamente beneficiosas entre usted y los empleados, clientes, proveedores y comunidades de las que depende su empresa para prosperar . Este es el poder del capitalismo", explicó luego de ser señalado de usar su poder e influencia para apoyar agendas progresistas en Estados Unidos. Entre otros temas, Fink también abordó los cambios en el mundo del trabajo, y dijo que ninguna relación ha cambiado más por la pandemia que la que existe entre empleadores y empleados. "Los trabajadores que exigen más de sus empleadores es una característica esencial del capitalismo efectivo. Impulsa la prosperidad y crea un panorama más competitivo para el talento", dijo en su carta. Y agregó que "las empresas que no se adaptan a esta nueva realidad y no responden a sus trabajadores lo hacen bajo su propio riesgo".

También mencionó las disrupciones que están provocando las nuevas fuentes de capital, y aseguró que este crecimiento exponencial trae riesgos y oportunidades tanto para inversores como para empresas, "y significa que los bancos ya no son los únicos guardianes de la financiación".

"Nunca ha habido más dinero disponible para que nuevas ideas se conviertan en realidad. Esto está alimentando un panorama dinámico de innovación", aseguró Fink. Y añadió que los CEO de empresas posicionadas en el mercado tiene que adaptarse rápidamente a este panorama cambiante y la diversidad de capital disponible si quieren seguir siendo competitivos frente a empresas más pequeñas y ágiles.

También planteó los desafíos que traen al capitalismo las nuevas exigencias de sustentabilidad y el creciente poder de los inversionistas con derecho a voto en materias de gestión ESG (Ambiental, Social y Gobernanza).

"La mayoría de stakeholders, desde accionistas hasta empleados, clientes, comunidades y reguladores, ahora esperan que las empresas desempeñen un papel en la descarbonización de la economía global. Pocas cosas afectarán más las decisiones de asignación de capital, y por lo tanto el valor a largo plazo de su empresa, que la eficacia con la que navegue por la transición energética global en los años venideros", manifestó el CEO de BlackRock en su carta.

En la misiva del año pasado, que centró más que todo en la crisis económica y financiera provocada por la pandemia de covid-19, Fink también dedicó un espacio al compromiso que las empresas deben tener en mitigar los efectos del cambio climático. Dijo en su momento que aunque no hay ninguna empresa cuyo modelo de negocio no se vea profundamente afectado por la transición a una economía neta cero, las que tengan una estrategia clara a largo plazo se posicionarán entre sus grupos de interés.

"Pero las empresas que no se están preparando rápidamente verán sufrir sus negocios y valoraciones, ya que estas mismas partes interesadas perderán la confianza en que esas empresas pueden adaptar sus modelos comerciales a los cambios dramáticos que se avecinan", dijo Fink en su carta del año pasado.

Para este año, Fink reiteró que todas las empresas y todas las industrias se verán transformadas por la transición a un mundo de cero emisiones netas y planteó la pregunta "¿liderarás o serás guiado?"