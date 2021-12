Por Estrategiaynegocios.net

Al igual que en 2020, esta temporada navideña seguramente se verá diferente a cualquier otra. La gente está ansiosa por volver a la tradición como la conocíamos, sin embargo, hay conciencia acerca de que la pandemia del Covid-19 cambió drásticamente la forma en que las personas descubren y compran.

No obstante, como lo demuestra el más reciente estudio de Deloitte Spanish Latin America, Compras de navidad: Una tradición que resiste la pandemia en 2021, la intención de comprar e intercambiar regalos prevalece, tal como lo confirmaron 6 de cada 10 entrevistados al señalar que sí realizarían o habían realizado ya sus compras navideñas.

El grupo de participantes que respondió que no realizaría compras durante esta temporada (28%) señaló mayoritariamente que las condiciones económicas desfavorables y/o la falta de empleo fueron factores fundamentales para su determinación.

Pese a ello, en el segundo año de pandemia, aunque la opinión de los consumidores en torno a la situación económica de la familia sigue mostrando el impacto de la contingencia, sus respuestas evidencian cierto optimismo en comparación con el año anterior.

La tercera parte de los encuestados en México, Colombia, Perú y Costa Rica consideró que la situación económica de la familia es un poco mejor que en los 12 meses previos, mientras que en 2020 solo 12% opinó en este mismo sentido.

Posiblemente derivado de su consideración respecto a que la situación económica de la familia es un poco mejor que en 2020, 39% de los entrevistados respondió que gastaría lo mismo que el año pasado, mientras que un cercano 36% confirmó que gastaría menos que 12 meses antes, siendo la preocupación por la economía la respuesta más preponderante detrás de esta última decisión.

Navidad, regalos ¿y la tradicional cena?

En 2019, la cena de Navidad resultó ser la respuesta número uno en cuanto a prioridades al realizar las compras. Sin embargo, a partir de 2020 comprar regalos de Navidad retomó el liderazgo entre las prioridades, recuperando el primer lugar en la lista de opciones de compra de los participantes.

Ambas condiciones se reafirman en la encuesta de 2021 e inclusive superan las cifras del año anterior, con 33% de respuestas en favor de la compra de regalos y un lejano 18% en torno a la cena de navidad. Las prioridades han cambiado.

Una experiencia de compra razonada

Seleccionar la mejor opción para comprar es, sin duda, una decisión prioritaria, procurando asegurar una experiencia de compra grata y efectiva. Por ello, resulta interesante saber que 93% de los participantes investigó en internet antes de hacer sus compras en tiendas físicas o en línea, en su mayoría para comparar precios.

Con una gran variedad de sitios disponibles para investigar, el 40% de los entrevistados se decantó por las plataformas de comercio electrónico como Amazon, Mercado Libre, eBay, tiendas departamentales y supermercados para hacerlo.

¿Y la Navidad en línea?

Pese a la persistencia de la pandemia, solo una cuarta parte de los encuestados confirmó su preferencia por las plataformas en línea. Sus respuestas se dividen en dos grupos: los consumidores de México y Argentina refieren que el porcentaje de sus compras navideñas en línea se ubica entre 21 y 50%, mientras que el de los participantes de Colombia, Perú y Costa Rica es menor al 10%. Sin embargo, ambos grupos coinciden en optar por las tiendas departamentales para realizar las compras de la temporada.

No habrá incrementos, señala el 50% de los participantes, y refiere que el nivel de compras permanecerá igual al del año anterior, y la razón principal que aduce el 30% para no comprar un porcentaje mayor en línea es el temor a que el producto no sea exactamente lo que pidieron.

Las conclusiones de este estudio se obtuvieron a partir de los resultados de una encuesta, cuyo levantamiento se llevó a cabo durante los dos últimos días de noviembre y los primeros tres de diciembre de 2021.

El universo de participantes constituido en paridad de género, lo conformaron 1,880 personas de distintos niveles de ingresos y mayores de edad en Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú, que, para efecto de análisis conjunto, denominamos Latinoamérica, incluyendo, además, los resultados por país.