Grupo Aval convocó a asamblea para aprobar la escisión de BAC Holding

Por La República (Colombia)

La Junta Directiva y el Presidente de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. convocó a los accionistas a una reunión extraordinaria de la Asamblea General para el 14 de enero de 2022 a las 9:00 a.m., en el Salón de Asambleas del Banco de Bogotá S.A.

En la reunión se decidirá la aprobación del proyecto de escisión de Grupo Aval por medio de la cual los accionistas de la Sociedad pasarán a ser igualmente accionistas de BAC Holding International Corporation.

De acuerdo con la convocatoria, "de conformidad con el artículo 13 de la Ley 222 de 1995, el Proyecto de Escisión permanecerá a disposición de los accionistas durante los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de la reunión en la Secretaría General de la Sociedad ubicada en la Carrera 13 No. 26A-47, Piso 26 en Bogotá, D.C. Así mismo, los accionistas tendrán derecho de retiro en los términos de ley".

El Grupo Aval informó en septiembre que la filial del Banco de Bogotá, Leasing Bogotá S.A. Panamá, entidad que a su vez es accionista de BAC Credomatic, Inc. y Multi Financial Group, Inc., presentará a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) la solicitud para inscribir sus acciones ante el Registro Nacional de Valores y Emisores (Rnve) con el objetivo de enlistarse en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).