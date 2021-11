5 recomendaciones para comprar por internet de forma segura

Por Estrella de Panamá

A partir de ayer dio inicio el black friday virtual en los Estados Unidos, un evento que, terminará el lunes en el llamado "ciber monday". El acontecimiento abarca los principales sitios de compra por internet.

Por lo que, acá te brindamos cinco consejos para efectuar una compra segura, de acuerdo con especialista en redes y seguridad informática, Jorge Martínez.

1. Saber elegir bien el lugar de compra:

Para Martínez, es importante conocer dónde se hará la compra. Esta debe ser en lugares reconocidos y con garantías. Algunos de estos son Amazon, una de las mejores opciones, aunque Wallmart también tiene buenas promociones. De allí, tendrías que especificar según el tipo de producto. Para electrónica tienes Newegg, para ropa Shein.

Tienes también están Aliexpress e Ebay, aunque con estas últimas hay que "tener un poco más de cuidado".

2. Ver las puntuaciones:

Lo principal de todo vendedor es su reseña, cada vez que alguien le compran algo el sistema te habilita para hacer una reseña del producto que recibiste, o simplemente puntuarlo con estrellas. Generalmente la calificación se da de uno a cinco, por lo que un vendedor con 4.5 estrellas es "bueno".

Aunque aclara que se debe observar la cantidad de ventas que ha efectuado dentro de la plataforma, "No es lo mismo un vendedor que tenga 5/5 con diez ventas, a que uno tenga 4.5/5, pero haya realizado más de 25 000 transacciones".

3. Ver las reseñas negativas del producto:

Observa los comentarios negativos de los productos que vas a comprar, para ver en qué se basan y si son muy persistentes.

4. Saber qué productos compras:

"En mi experiencia la tecnología siempre tiene las ofertas más grandes" declaró Martínez. Señala que los elementos de tecnología son los elementos que más reciben descuentos, por lo que es bueno aprovechar estas ofertas para eso. Aunque en algunos casos, con productos no tan solicitados, podría ser beneficioso, porque la cantidad de ofertas es baja y se pueden conseguir buenos descuentos.

5. Tener cuidado con las devoluciones:

En cuanto a las devoluciones, señala que el proceso suele ser complicado, porque cuando compras productos extranjeros corres el riesgo de que no sea lo que esperabas o que venga en mal estado, aunque sí es posible que te devuelvan el dinero. Hay proveedores que pueden decirte que no hay devoluciones y los que sí te las aceptan suelen tener como fecha tope el 30 de diciembre. No obstante, cree que Amazon tiene una política de devoluciones "bastante amigable", a diferencia de Ebay u otros sitios.

El impacto económico

Sobre los beneficios que este tipo de eventos digitales pueden traer a la economía, declaró que en Panamá aún estamos "atrasados" como país y que estos podrían ser una oportunidad para reactivar la economía.

"El gobierno está dejando de percibir miles de dólares" sentenció el especialista, porque si la compra virtual es de un proveedor extranjero los impuestos se van a ir para ese país, lo que calificó como "fuga de dinero". Señala que hay casos como en México, donde las compras todas se tasan directamente en la tarjeta de crédito, "si tu tarjera dice Amazon, allí mismo te cargan un porcentaje de la compra en línea" explica Martínez.

En Panamá tenemos una ley de impuestos de importación, pero cree que está "no se sigue tanto". "En Panamá tenemos buenos precios en tecnología, equiparándolo con Estados Unidos y nos estamos quedando un poco atrás (...) un teléfono comprado acá sale a un precio similar que, en Estados Unidos, a diferencia de Argentina o Brasil donde te puede salir un 35% más caro", subrayó Martínez, que considera se debe impulsar los mercados virtuales en el país.