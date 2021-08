El Salvador: Circulan más de 1,2 millones de tarjetas de crédito

Por El Mundo (El Salvador)



En el mercado salvadoreño circulan más de 1,2 millones de tarjetas de crédito, según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).



Las estadísticas actualizadas a mayo de 2021 -y publicadas por por la Defensoría del Consumidor- indican que a la fecha circulaban 1.259.509 tarjetas. Si bien es una cifra inferior a los últimos ocho meses, frente a mayo de 2020 hay un incremento interanual de hasta 43,7%.



Los datos oficiales revelan que en mayo de 2020 se tenían en circulación 876.197 tarjetas de crédito, es decir, que al mismo mes de 2021 el número se elevó en 383,312, señalan los datos publicados en el observatorio creado por la Defensoría como un servicio para recibir denuncias y proporcionar estadísticas sobre las tasas de interés de estos instrumentos financieros.



Según el portal, que se alimenta con datos de la SSF, desde mayo de 2020 el número de tarjetas comenzó a elevarse, pero el mayor salto ocurrió en octubre del año pasado cuando el indicador superó los 1.3 millones de unidades en circulación.



Se mantuvo por arriba de la cota del millón hasta que, a partir de marzo, comenzó a bajar la cifra con una diferencia entre abril y mayo de una disminución de 13,507 tarjetas.



Las más de 1.2 millones de tarjetas de crédito corresponden a 629.098 deudores. Esta cifra, contrario al incremento en el número de unidades plásticas, sí bajó frente al mismo mes de 2020 en 13.409, equivalente a 2,1% menos que los 642.507 reportados hace un año. El observatorio también publica las tasas de interés efectivas anuales de las tarjetas, que hasta mayo de 2021 tenían una máxima de 65%, mientras que la mínima rondaba el 15 %.

Cobros indebidos

La Defensoría del Consumidor reporta que desde 2017, último año disponible en el observatorio, hasta junio de 2021 se han realizado 1.929 atenciones, de las cuales 571 corresponden a los primeros seis meses de este año.



La institución reporta que el mayor número de denuncias atendidas a junio pasado corresponde a cobros, cargos y comisiones indebidas. Estos casos representan el 38,79% del total de casos recibidos.



El segundo motivo con más denuncias corresponde a cálculos incorrectos y mala aplicación de intereses con un 18,73%. Luego está el sobreendeudamiento con 15,2% y cláusulas abusivas en 6,56%. En menores porcentaje figuran robo, fraude y extravío representan que representan el 5,6 %, y 5,01 % corresponde a reclamos por la calidad del servicio.

Recomendaciones para los consumidores

Tenga presente estas recomendaciones de la Defensoría del Consumidor al momento de utilizar su tarjeta de crédito. Si quiere realizar una denuncia, contacte a la institución en el centro de llamadas 910.



1. Elaborar presupuesto

La Defensoría del Consumidor recomienda elaborar un presupuesto que incluya los gastos e ingresos previstos para un período determinado, así tendrá control de sus finanzas y podrá proyectar cuándo necesitará financiamiento adicional con la tarjeta de crédito.



2. No es financiamiento

La institución enfatiza en que las tarjetas de crédito son un medio de pago, no de financiamiento. Incluso, la tasa de interés a pagar por este instrumento es mayor a un préstamo ordinario, por lo que recomienda solo utilizarla para casos de emergencia.



3. Guardar documentos

No olvide guardar todos los comprobantes de pago cuando realice pagos con tarjeta de crédito o notificaciones de cargos que no reconozca en su cuenta. Estos son clave al momento de presentar una denuncia ante la Defensoría del Consumidor.



4. No retire efectivo

Aunque se puede obtener dinero en efectivo con la tarjeta, se recomienda no utilizarlo para este medio porque es un endeudamiento. Además, insta a los consumidores a realizar los pagos antes de las fechas de corte para organizar las compras.



5. Evite los sobregiros

La Defensoría señala que al utilizar el sobregiro de la tarjeta de crédito se genera un cobro de comisión que eleva el pago mínimo. Advierte que solo se produce en compras de bienes y servicios, no puede generarse por intereses, recargos o membresía.



6. Cuidado con sus datos

No comparta con otras personas su número, PIN o contraseña de la tarjeta de crédito, mucho menos en un cajero frente a desconocidos. Asimismo, verifique el nombre y número de la cuenta a la que realiza el abono de su extra financiamiento.