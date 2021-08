SWIFT lanza SWIFT Go, para pagos internacionales de bajo valor pensada en PYMEs

Por E&N



SWIFT anuncia el lanzamiento de SWIFT Go, un nuevo servicio transformador que permite a las pequeñas empresas y a los consumidores enviar pagos internacionales de bajo valor directamente desde sus cuentas bancarias de forma rápida, predecible, altamente segura y a un precio competitivo en cualquier parte del mundo. Siete bancos globales, que en conjunto gestionan 33 millones de pagos internacionales de bajo valor al año, ya cuentan con este servicio.

SWIFT Go les permite a las entidades financieras ofrecer una experiencia de pago sin interrupciones para las transacciones de bajo valor que suelen iniciar con las pequeñas y medianas empresas (PYMES) para pagar a proveedores en el extranjero y con los consumidores que envían dinero a sus amigos y familiares a nivel internacional. Utilizando acuerdos de nivel de servicio más estrictos entre las instituciones y con la pre-validación de los datos, SWIFT Go permite a los bancos ofrecer a sus clientes finales una experiencia de pago rápida y predecible con visibilidad de tiempos y costos de procesamiento anticipados.

El servicio SWIFT Go se basa en los sistemas de alta velocidad de SWIFT gpi, los mismos que han transformado la rapidez y previsibilidad de los pagos de alto valor. El servicio marca otro hito en la estrategia de SWIFT para facilitar transacciones instantáneas y sin fricción de una cuenta a otra, a través de la red de SWIFT que conecta a más de 11,000 instituciones y 4,000 millones de cuentas en 200 países de todo el mundo. Además, reforzará la capacidad de los bancos para servir a sus clientes en los segmentos de pagos de pequeñas empresas y consumidores de pagos, los cuales están experimentando un gran crecimiento.



Stephen Gilderdale, Director de Productos de SWIFT, dijo: "SWIFT Go es un paso más para alcanzar nuestra visión de permitir a cualquier persona, en cualquier lugar, enviar dinero de forma instantánea y segura alrededor del mundo. El nuevo servicio es una respuesta directa a las necesidades de las pequeñas empresas y los consumidores que buscan pagos internacionales rápidos, fáciles, predecibles, seguros y a un precio competitivo. Nuestro nuevo servicio permitirá a los bancos competir eficazmente en uno de los segmentos de más rápido crecimiento del mercado de pagos, ofreciendo a sus clientes una experiencia sin complicaciones."



SWIFT Go se ha desarrollado en colaboración con la comunidad global de SWIFT y se sustenta en varios pilares clave:



Velocidad: Niveles de servicio más reducidos entre bancos aumentan la velocidad. Un formato único de pago aumenta el procesamiento directo, mientras que servicios como la pre-validación eliminan las fricciones que causan retrasos.

Previsibilidad: El importe, el tiempo, las comisiones y el tipo de cambio de un pago se conocen de antemano. El emisor y el receptor de un pago pueden seguir el estado en tiempo real.

Fácil de usar: La experiencia del usuario es fácil y simplificada ya que los datos requeridos se conocen con anticipación. La validación estricta de la red permite iniciar y procesar fácilmente los pagos de SWIFT Go.

Precios competitivos: Las comisiones de procesamiento se acuerdan por adelantado entre las entidades financieras para que puedan ofrecer a sus clientes transparencia total; el aumento de procesamiento directo reduce aún más los costos del mismo.

Seguridad: Los emisores y receptores tienen la tranquilidad de que los pagos están respaldados por la sólida seguridad de la red SWIFT.



Siete de los principales bancos del mundo ya utilizan SWIFT Go: BBVA; Bank of New York Mellon; DNB; MYBank; Sberbank; Société Générale, y UniCredit.



Raouf Soussi, Director de Estrategia de Pagos Empresariales de Soluciones para Clientes de BBVA, dijo: "BBVA está muy entusiasmado por ser uno de los primeros bancos en adherirse a SWIFT Go y reconocemos el potencial de esta solución para revolucionar la forma en que las PYMES y los consumidores mueven dinero en todo el mundo. Hemos escuchado atentamente a nuestros clientes y sabemos lo mucho que valoran un servicio seguro que garantice que los pagos lleguen a su destino de forma rápida y sin problemas."



Isabel Schmidt, Directora de Productos de Compensación Directa y Servicios de Cuentas de Activos del Bank of New York Mellon, dijo: "No es ningún secreto que, durante muchos años, los consumidores y las pequeñas empresas se han encontrado con diversos problemas a la hora de realizar pagos internacionales. Estos retos han incluido costos poco transparentes y falta de certeza sobre la rapidez con la que se entregan los fondos al beneficiario final. Por ello, BNY Mellon se complace en ser el primer banco estadounidense en poner en marcha SWIFT Go, un nuevo servicio que supera todos estos retos y ayuda a las instituciones financieras a ofrecer a sus clientes una experiencia de pago competitiva, fluida, rápida y predecible".



Feng Liang, Director Ejecutivo Adjunto de MYBank, dijo: "SWIFT gpi se ha convertido en el punto de referencia para las transacciones internacionales de alto valor y estamos seguros de que SWIFT Go será igual de transformador para los pagos de las PYMES. Al proporcionar transacciones instantáneas y sin fricciones en una de las áreas de mayor crecimiento de nuestra industria, esperamos que la adopción de SWIFT Go se extienda y que se establezca rápidamente como el estándar del sector para las transacciones de menor valor."



Jean-François Mazure, Director de Compensación de Efectivo y Banca de Corresponsales de Société Générale, dijo: "A medida que evolucionan las expectativas de los clientes en cuanto a la rapidez de los pagos, el sector de la banca corresponsal necesita una solución para procesar de forma más competitiva los pagos de las PYMES y los consumidores. SWIFT Go se ajusta a las necesidades del mercado, permitiéndonos ofrecer una experiencia excepcional a nuestros clientes con transacciones internacionales de bajo valor predecibles, eficientes y sin fricciones que llegan a las cuentas de los beneficiarios más rápido que nunca."



Raphael Barisaac, Director Global de Gestión de Efectivo y Codirector Global de Comercio de UniCredit, dijo: "UniCredit lleva mucho tiempo apoyando las innovaciones en el ámbito de los pagos que ofrecen excelentes resultados a los clientes finales, y por ello estamos muy orgullosos de nuestra participación en SWIFT Go. Este es un servicio que conducirá a beneficios reales para las PYMES y los consumidores, permitiéndoles disfrutar de la velocidad, la previsibilidad y la transparencia que SWIFT gpi ha aportado a las transacciones de alto valor".