Bank of America, multado con casi 10 millones en EE.UU. por cobrar comisiones excesivas a miles de clientes

Por Europa Press



En concreto, el banco tendrá que devolver US$8,4 millones (7,03 millones de euros) a 3.000 clientes por haberles cobrado cargos "excesivos" por un producto denominado 'Unit Investment Trust' (UIT). Además, Finra ha impuesto una sanción de US$3,25 millones (2,72 millones de euros) por no haber "supervisado razonablemente" dichos productos.



Los UIT son empresas de inversión que ofrecen a los inversores acciones (denominadas unidades) en una cartera fija de valores en una oferta pública inicial que finaliza en una fecha concreta, habitualmente en un plazo de 15 ó 24 meses.



Entre enero de 2011 y diciembre de 2015, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, filial de Bank of America, realizó transacciones de estos productos por valor de US$32.000 millones (26.794 millones de euros). De esa cifra, 2.500 millones (2.093 millones de euros) correspondieron a ventas de UIT que se realizaron más de 100 días antes de la fecha de vencimiento.



Un fallo en el sistema de información de este proceso de venta de una UIT para invertir en otra, provocó que esos 3.000 clientes pagarán 8,4 millones de dólares en cargos que no tendrían que haber afrontado.