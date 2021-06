Opinión: Seis razones por las cuales su compañía debería considerar la deuda mezzanine

Por BID Invest

Las compañías que buscan conseguir fondos de instituciones financieras tradicionales suelen evaluar alternativas de deuda o capital, y, naturalmente, terminan eligiendo una opción de uno de los extremos del espectro. Sin embargo, existe la opción del financiamiento intermedio, que continúa evolucionando y puede resultar una alternativa útil para la captación de fondos.

Un instrumento de financiamiento intermedio (“mezzanine” en inglés) encaja bien entre la deuda tradicional privilegiada y garantizada y el capital clásico y, al mismo tiempo, puede tomar prestados elementos de ambos para adaptarse a cualquier escenario. Asimismo, su potencial de rendimiento yace justo entre estos dos límites y, con una estructura adecuada, se incorporará bien en el capital total de la compañía.

Históricamente, la deuda de financiamiento intermedio estuvo asociada con altos rendimientos, instrumentos menos flexibles y complejos, normalmente ligados a escenarios con un alto nivel de apalancamiento, dependientes de eventos o incluso dificultosos. Cuando se originó el producto varias décadas atrás, las facilidades de financiamiento intermedio solían conllevar términos estrictos y permitían una flexibilidad limitada con respecto a las cancelaciones y las opciones de compensación.

Más recientemente, la deuda de financiamiento intermedio se convirtió en una herramienta muy útil para ofrecer capital de riesgo cuando no se encuentran disponibles otras fuentes de financiamiento. En los mercados emergentes, y en América Latina y el Caribe (ALC) en particular, el acceso a la liquidez puede ser dificultoso, especialmente a través de la oferta pública.

Al recaudar capital de riesgo a través de facilidades como el financiamiento intermedio con características autoliquidables, las compañías pueden acceder a esta forma creativa de financiamiento.

Estas son seis razones por las cuales su compañía debería evaluar contraer deuda de financiamiento intermedio:

No tiene activos o tiene activos prendados: las empresas con pocos activos, o que ya tienen algunos activos prendados por otras deudas, pueden acceder a financiamiento intermedio y evaluar estructuras con segundos gravámenes sobre tales activos, además de evaluar prendas sobre acciones como una garantía alternativa.

Necesita capital, tiene flujo de efectivo y no quiere que se diluya: esto se aplica especialmente a las empresas familiares o a compañías que ya cuentan con un patrocinador de capital que posee un flujo de capital decente y quiere arriesgar capital sin (toda) la dilución.



El financiamiento intermedio no elimina necesariamente toda la dilución dado que diversas estructuras pueden llevar garantías, incentivos de capital, etc. pero, con una estructura adecuada, no generarán tanta dilución como el capital básico.

Tiene demasiada deuda entre manos: ciertas situaciones de alto apalancamiento pueden llevar a la necesidad de agregar una capa adicional de deuda por financiamiento intermedio si el negocio puede ir pagando el interés de la deuda. El financiamiento intermedio en estas circunstancias suele convertirse en un pago de especie, posponerse y acumular pagos en los casos en que la cobertura está ajustada.

Está bajo presión (y quiere salir de ella): la deuda por financiamiento intermedio también se puede utilizar para solventar liquidez para los accionistas salientes, aunque es probable que los inversores no deseen que sus fondos sean utilizados para pagarles a los accionistas, sino, en cambio, para hacer crecer su negocio.

Refinanciar la satisfacción: más tradicionalmente, el financiamiento intermedio se utiliza para refinanciar vencimientos de corto plazo o una deuda de alto rendimiento mal estructurada.

Puente sobre aguas turbulentas: el financiamiento intermedio se puede usar como financiamiento temporal con la intención de cubrir déficits de efectivo hasta que se asegure una nueva ronda de capital. En general, el financiamiento intermedio se puede estructurar como una garantía convertible con lo que contendrá ciertas características incluyendo un cupón, descuento en el precio de conversión, etc.

En los mercados emergentes, la deuda por financiamiento intermedio es natural para las pequeñas y medianas empresas, PYMES, ya que las estructuras de préstamo privilegiado tradicional pueden ser mucho menos flexibles y complicadas, mientras que los fondos de capital se reservan para actores más establecidos y de mayor envergadura, y son considerablemente más caros y dilutivos.