Cómo la innovación está transformando la Banca Digital en América Latina

Por E&N



La pandemia en desarrollo ha dado nueva vida a la digitalización. La necesidad de métodos alternativos de pago en efectivo, de acuerdo con los reglamentos de salud de cero contactos, ha dado lugar a que las instituciones gubernamentales y empresas vean un aumento en el volumen de transacciones digitales. La pandemia simplemente ha acelerado un proceso que ya estaba en marcha. Las transacciones digitales para las PYME se han duplicado y el mercado de comercio electrónico minorista aumentó un 37% en 2020, lo que convierte al mercado e-commerce latinoamericano en uno de los de más rápido crecimiento en el mundo, de acuerdo a Oxford Business Group.



Tras la vertiginosa expansión del mercado, la importancia de la banca centrada en el consumidor nunca ha sido más evidente. COVID-19 ha estimulado tendencias de automatización, aprendizaje automático e inteligencia artificial. Las expectativas de los clientes se han transformado para siempre y la personalización es primordial. Los bancos pueden beneficiarse de soluciones como la plataforma de Engagement Banking para personalizar fácilmente prácticas que son tan escalables y únicas como sus clientes. La adopción de un enfoque de plataforma única permite que los bancos se muevan más rápido en el mundo móvil, creando una relación inmersiva con los clientes y optimizando los procesos de front-office y back-office para lograr escalabilidad, velocidad y eficiencia.



La capacidad, la tecnología y el mercado para un entorno bancario totalmente digitalizado ya están aquí. Para lograr una sociedad digital, la gente debe tener acceso a servicios que sean fáciles, simples y sin fricciones. Podemos transformar lo que ya existe o construir desde cero. Una solución de plataforma única puede ofrecer una mejorada experiencia al cliente para aumentar la tasa de conversión, optimizar la retención de clientes y reducir costos. La innovación digital ha llegado para quedarse y con ella el compromiso de una sociedad completamente móvil.



“La medida de la capacidad de los bancos para atender a sus clientes ya no son sus cifras de ventas, sino la facilidad de uso de sus aplicaciones móviles”, afirmó Ethan Clark, vicepresidente regional de Backbase para América Latina.



“Recuerdo que hace algunos años hablé de un futuro donde ya no habría efectivo y donde tampoco habría tarjetas de débito o de crédito. Es un futuro que llevará tiempo para América Latina, pero ya podemos ver un mundo en el que prácticamente todos pagan desde su celular”, comentó Sergio Torres, director de Estrategia e Innovación - Banca Digital de BBVA México.



“Como país [México], necesitamos comenzar a educar a los segmentos de la población que aún operan en efectivo para brindarles un mejor acceso a la banca digital”, señaló Miguel Felipe Valero Canas, director ejecutivo de Banca Digital de Grupo Financiero Banorte.



“Las necesidades y experiencias bancarias que la gente requiere en el día a día son exactamente las mismas. Al pensar en el cliente nunca debemos olvidar que estamos hablando de personas y de cambios de comportamiento”, afirmó Juan Carlos Arroyo, director general del Grupo Elektra Digital de Banco Azteca.



“Se trata de que el cliente tenga lo que quiere en un tan sólo par de pasos. Esa es la sencillez que todos buscamos hoy. Pero, cuando hay una arquitectura de silos con estos sistemas heredados, esto no resulta fácil y es en lo que hemos estado trabajando en nuestra plataforma, para hacer que la experiencia del consumidor sea diez veces mejor que donde se encuentran actualmente”, compartió Nicolás Perdomo, jefe de Ventas de Backbase para el sur de América Latina.



Backbase y Connect Global Group reunieron a un panel de ejecutivos líderes en la industria para intercambiar sus perspectivas de la banca y la tecnología, así como sobre la rápida aceleración de la digitalización, las tendencias emergentes y la idea de un entorno completamente digital y lo que podría significar para el futuro de la banca.